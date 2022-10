L’actrice d’EastEnders Alice Branning semble méconnaissable neuf ans après avoir quitté le savon

L’actrice Alice Branning d’EastEnders semble méconnaissable neuf ans après avoir quitté le feuilleton de la BBC.

Jasmyn Banks a joué le personnage de 2012 à 2013 et a quitté Walford au cours d’un scénario dramatique où elle a été arrêtée pour le meurtre de Michael Moon, qu’elle n’a pas commis.

L'actrice Alice Banning d'EastEnders semble méconnaissable neuf ans après sa sortie du savon

Jasmyn Banks a joué le personnage de 2012 à 2013

Alors qu’Alice était connue pour sa frange émoussée et ses mèches droites, Jasmyn, maintenant âgée de 32 ans, a adouci sa frange et porte son carré court dans des styles rétro, y compris des boucles ou des vagues lâches.

Jasmyn, qui compte près de 8 000 abonnés sur Instagram, a adopté une esthétique vintage, avec ses pages de médias sociaux la montrant dans un certain nombre de robes de style rétro et de lunettes de soleil funky pendant les mois d’été.

Depuis qu’il a quitté EastEnders, Jasmyn est apparu brièvement dans un certain nombre d’autres émissions bien connues, notamment Call The Midwife, Doctors et A Very English Scandal.

Son travail le plus récent était dans Quiz de 2020, où elle a joué Nicola Howson aux côtés de Michael Sheen et Matthew Macfadyen.

Jasmyn s’est formée à la Young Persons Theatre Company (RAaW London) et à l’Italia Conti Academy of Theatre Arts.

Elle est apparue dans un certain nombre de productions théâtrales avant de passer à de petits rôles à la télévision.

Lorsqu’elle a été choisie pour le rôle d’Alice en 2012, Jasmyn aurait travaillé dans un bar lorsqu’elle a appris qu’elle jouerait la fille de Derek Branning.

Elle a révélé qu’elle était une fan de longue date du feuilleton et qu’elle était « ravie » de rejoindre le casting.





Après que la nouvelle de son départ en 2013 a été révélée, Jasmyn a tweeté : “Merci beaucoup à tous ceux qui me souhaitent bonne chance, vous m’avez fait sourire, mais n’ayez crainte, il reste encore beaucoup à faire pour Alice #staytuned.”

La décision d’écrire son personnage est intervenue après que Steve John Shepherd – qui jouait Michael Moon – a annoncé aux patrons qu’il quittait le rôle après trois ans.

Alice était devenue amoureuse de Michael dans les mois qui ont précédé son départ, mais les téléspectateurs ont pu voir un côté complètement différent d’elle une fois qu’elle a découvert que Michael l’utilisait.

Dans des scènes de choc, Alice a poignardé Michael alors qu’il tenait Janine Butcher par la gorge.

Alice a ensuite couru, mais alors que Michael tentait de se relever et de saisir à nouveau Janine, le personnage – joué par Charlie Brooks – a porté un coup fatal avec le couteau, avant d’accuser Alice de son meurtre.

Jasmyn est clairement une adepte des vêtements de style vintage et rétro

L'actrice a l'air sensationnelle sur ses profils de médias sociaux