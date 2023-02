L’actrice de “Yellowstone” Q’orianka Kilcher innocentée des accusations de fraude à l’assurance

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a rejeté toutes les accusations de fraude à l’assurance contre l’actrice de “Yellowstone” Q’orianka Kilcher.

Kilcher, qui joue le personnage récurrent d’Angela Blue Thunder dans l’émission à succès Paramount +, a déclaré vendredi dans un communiqué obtenu par Fox News Digital : “Je suis plus que reconnaissant que mon cas ait été rejeté – demain, mon voyage commence pour aider à sensibiliser et exiger plus de transparence pour les droits des travailleurs au sein du système d’indemnisation des travailleurs. »

Elle a poursuivi: “Je tiens à remercier mes avocats, Camille Vasquez et Steve Cook, pour leur foi inébranlable en mon innocence – sans leur plaidoyer, nous ne serions pas ici aujourd’hui.”

“Enfin, je tiens à remercier ma famille, mes amis, mes fans et mes collègues de l’industrie dont le soutien m’a permis de continuer. J’ai hâte de faire la lumière sur cette expérience et de continuer à faire le travail que j’aime”, a déclaré Kilcher, qui a maintenu son innocence, a conclu.

Ses avocats, Vasquez et Cook, ont déclaré dans leur propre déclaration: “La décision est une véritable victoire, et bien que nous soyons heureux que l’innocence de Mme Kilcher ait été confirmée, la vérité est que le California Department of Insurance n’aurait jamais dû intenter cette affaire. , et Mme Kilcher n’aurait jamais dû subir cette épreuve.”

La déclaration de l’équipe a conclu: “Ayant été autorisée, Mme Kilcher est ravie d’aller de l’avant et de consacrer son attention à sa carrière florissante.”

Les ennuis de Kilcher ont commencé en octobre 2018 lorsqu’elle a été blessée lors du tournage de “Dora et la cité d’or perdue”. L’actrice s’est blessée au cou et à l’épaule alors qu’elle roulait dans un véhicule de production, et la douleur était suffisamment intense pour demander de l’aide médicale, et finalement elle s’est qualifiée pour l’assurance invalidité.

Le problème, selon le département des assurances de Californie, était que Kilcher percevait ces avantages alors qu’elle travaillait sur le tournage de “Yellowstone”, et ce faisant, elle aurait enfreint la loi de l’État.

Elle a été accusée de deux chefs d’accusation de fraude à l’assurance contre les accidents du travail.

Kilcher et son équipe juridique ont insisté sur le fait qu’elle était innocente, qu’elle n’avait jamais menti aux médecins et que les médecins avaient convenu qu’elle avait droit à ces prestations en fonction de la gravité de ses blessures.

Les fans de “Yellowstone” ont vu le personnage de Kilcher plus récemment dans un épisode de décembre, et les fans de l’actrice pourront la voir davantage dans “Yesteryear”, un film qu’elle tourne actuellement.