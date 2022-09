L’actrice de “Yellowstone” Q’orianka Kilcher de retour pour la saison 5 après des accusations de fraude à l’assurance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des nouvelles plus intéressantes pour les fans de “Yellowstone”.

L’actrice Q’orianka Kilcher reviendra dans la saison cinq de l’émission Paramount +, reprenant son rôle d’Angela Blue Thunder, selon Deadline.

Les téléspectateurs n’ont pas vu Kilcher depuis la troisième saison.

En juillet dernier, le département des assurances de Californie a publié une déclaration indiquant que l’actrice avait été accusée de deux chefs d’accusation de fraude à l’assurance contre les accidents du travail. Ils ont écrit: “Kilcher aurait enfreint la loi en collectant plus de 90 000 $ en prestations d’invalidité.”

REGARDEZ LE NOUVEAU TEASER DE LA SAISON 5 DE YELLOWSTONE QUI A DÉBUTÉ PENDANT LES VMAS : “TOUT SERA RÉVÉLÉ”

La déclaration révèle que lors du tournage de “Dora et la cité d’or perdue”, aux côtés des acteurs Eva Longoria et Michael Peña, “Kilcher se serait blessée au cou et à l’épaule droite. Elle a vu un médecin plusieurs fois cette année-là, mais a arrêté le traitement et n’a pas répondre à la compagnie d’assurance traitant sa réclamation au nom de son employeur. Un an plus tard, en octobre 2019, Kilcher a contacté la compagnie d’assurance en disant qu’elle avait besoin d’un traitement. Kilcher a dit au médecin traitant sa réclamation qu’on lui avait proposé du travail depuis que sa blessure s’était produite, mais avait été incapable de l’accepter parce que sa douleur au cou était trop sévère. Sur la base des déclarations de Kilcher au médecin, elle a commencé à recevoir des prestations d’invalidité totale temporaire.

Cependant, tout en acceptant un salaire, l’actrice aurait travaillé sur “Yellowstone” de juillet 2019 à octobre 2019.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’émission a récemment publié un teaser pour la saison cinq, qui fera ses débuts le 13 novembre sous la forme d’une émission spéciale de deux heures.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

On sait peu de choses sur la nouvelle saison, mais Kevin Costner reviendra sous le nom de John Dutton.