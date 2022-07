L’actrice de “Yellowstone” accusée de fraude criminelle après avoir perçu près de 97 000 $ en prestations d’invalidité

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une actrice de l’émission télévisée à succès “Yellowstone” a été accusée de deux crimes après avoir prétendument perçu près de 97 000 $ grâce à une fraude à l’indemnisation des accidents du travail alors même qu’elle était encore capable de travailler.

Q’orianka Kilcher, 32 ans, de North Hollywood, a été accusée de deux chefs d’accusation de fraude à l’assurance contre les accidents du travail après avoir reçu 96 838 $ en prestations d’invalidité temporaire entre 2019 et 2021, a déclaré le California Department of Insurance.

Selon le département des assurances, Kilcher a collecté les fonds pendant plusieurs mois alors qu’elle travaillait sur le tournage de “Yellowstone”. Kilcher a joué Angela Blue Thunder pendant quatre épisodes diffusés en 2020.

Kilcher a d’abord commencé à percevoir une assurance invalidité après s’être blessée au cou et à l’épaule droite alors qu’elle conduisait un véhicule de production sur le tournage de “Dora” en octobre 2018, a indiqué la compagnie d’assurance.

Elle a également refusé de travailler l’année suivante en invoquant de graves douleurs au cou résultant de la blessure, a ajouté la société.

Dans sa déclaration, la société a déclaré que Kilcher était retournée au travail, puis avait repris ses prestations d’invalidité.

“Selon les archives, elle est retournée chez le médecin et a commencé à recevoir des prestations d’invalidité cinq jours après avoir travaillé pour la dernière fois sur l’émission”, a indiqué la société.

Kilcher s’est rendu aux autorités en mai.

Michael Becker, qui représente Kilcher, maintient l’innocence de sa cliente et qu’elle a déjà reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit.

“Des médecins tiers ont vérifié sa blessure et son droit aux prestations”, a déclaré Becker. “Mme Kilcher a toujours été franche avec ses médecins et ses prestataires de soins… et elle n’a jamais intentionnellement accepté des prestations auxquelles elle ne croyait pas avoir droit.”

L’actrice “se défendra vigoureusement et demandera à bénéficier de la présomption d’innocence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du palais de justice”, a-t-il ajouté.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.