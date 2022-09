L’actrice de Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke, Kaveri Priyam, parle de faire face à un canapé de casting ; dit ‘Le directeur a fait un indécent…’

L’actrice de télévision populaire Kaveri Priyam qui a joué le rôle de Kuhu dans sa première émission, Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke a récemment parlé du casting. L’actrice a joué un rôle négatif dans sa première émission, mais au lieu d’être cataloguée, elle a attendu un rôle principal positif dans sa prochaine. Bientôt, Kaveri a mis en sac Ziddi Dil Maane Na dans lequel elle a joué le rôle du Dr Monami.

Dans une récente interview avec ETimes TV, Kaveri a parlé de tout son cœur des luttes qu’elle a dû mener pour survivre dans l’industrie. Elle a même révélé un incident de canapé de casting. Kaveri a déclaré qu’elle était venue à Mumbai et qu’elle n’avait personne pour la guider. Elle a eu des moments difficiles pendant la phase d’audition car les gens lui disaient que d’autres actrices devenaient des stars en utilisant des raccourcis. Elle a même révélé comment elle avait l’habitude de trouver des excuses pour que sa mère l’attende et qu’elle quittait les lieux. Elle a même révélé qu’une fois qu’un directeur de casting lui avait fait une proposition indécente et qu’elle avait pleuré de tout son cœur. Elle a été citée en disant: “kya sach mein log aise raccourcis leke aage badhte hain”. Elle a même dit que sa famille l’avait guidée et lui avait dit de passer de vraies auditions.

Kaveri a révélé qu’elle avait fait face à beaucoup de rejet avant de saisir son premier spectacle. Kaveri a même parlé de la pêche à la traîne à laquelle elle a été confrontée en raison de laquelle elle a eu des moments difficiles. Elle a dit qu’elle s’énervait beaucoup au début car les fans pensaient qu’elle jouait un rôle négatif et qu’elle devait être la même dans la vraie vie aussi. Elle la détestait et publiait des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et cela l’affectait beaucoup.