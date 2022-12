L’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Vrushika Mehta s’est fiancée à Saurabh Ghedia

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et l’actrice de Dil Dosti Dance Vrushika Mehta sont maintenant fiancées ! Le 11 décembre 2022, l’actrice et l’homme de ses rêves, Saurabh Ghedia, ont échangé des bagues pour entamer un nouveau chapitre de leur relation. Vrushika a informé ses admirateurs et followers de la bonne nouvelle via son compte Instagram. Elle a partagé des images époustouflantes avec Saurabh.

Les photos de fiançailles de Vrushika et Saurabh semblaient rêveuses. On peut voir l’actrice tourbillonner sur l’une des photos alors que son fiancé la regarde de près. L’image suivante montre un moment doucement romantique entre le couple profondément amoureux alors que Saurabh berce sa dulcinée dans ses bras. Une belle vidéo d’elle et de Saurabh de leur journée de fiançailles a également été partagée par elle.





Vrushika portait un superbe lehenga de couleur grise avec de nombreuses broderies lors de son grand jour. Elle a associé son lehenga avec un dupatta et une chemise à manches longues de la même couleur. Vrushika a choisi un collier ras du cou, des boucles d’oreilles et un maquillage rosé pour compléter sa tenue de fiançailles. Saurabh, d’autre part, a complété sa future épouse dans un kurta-pyjama de couleur assortie et une double veste.

Kishwer Merchant, Sana Sayyad, Vishal Singh, Kanika Mann, Sonal Vengurlekar, Rohan Gandotra, Vaishnavi Rao et d’autres personnalités ont félicité Vrushika après que les images et les vidéos de la cérémonie soient devenues virales.

Vrushika est également apparu dans Ishqbaaaz, Satrangi Sasural, Yeh Teri Galiyaan et d’autres programmes. Sharon Rai Prakash de Dil Dosti Dance est la première façon dont Vrushika a acquis sa notoriété. Les cœurs ont été gagnés par sa chimie à l’écran avec Shantanu Maheshwari. Dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Vrushika a partagé la vedette avec Mohsin Khan et Shivangi Joshi dans le rôle du Dr Riddhima.