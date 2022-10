L’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Vaishali Takkar, s’est suicidée et a été retrouvée morte chez elle

L’actrice de télévision populaire Vaishali Takkar, qui a commencé sa carrière avec l’émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, est décédée dimanche. Selon un rapport de Zee News, l’actrice s’est suicidée et son corps a été retrouvé par la police lorsqu’ils sont arrivés à sa résidence à Indore. Selon certaines informations, une note de suicide a été trouvée près du corps, et la raison derrière cela serait une histoire d’amour. Outre Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Vaishali Takkar avait fait partie d’émissions comme Sasural Simar Ka, Super Sisters, Vish Ya Amrit: Sitara, Manmohini 2 et Rakshabandhan.