L’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Nupur Joshi, est victime d’une fraude alors qu’elle voulait vérifier son compte Instagram

L’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Nupur Joshi, a récemment été victime d’une fraude sur les réseaux sociaux. Elle est allée sur son Instagram et a partagé la triste nouvelle avec tous ses fans et followers. Nupur a révélé qu’elle avait partagé sa preuve d’identité officielle sur un e-mail frauduleux et qu’elle est actuellement très inquiète pour son avenir.

Dans une interview avec ETimes TV, l’actrice Nupur a déclaré qu’elle faisait partie de l’industrie depuis 10 ans maintenant et qu’elle avait toujours voulu que son compte Instagram soit vérifié. Pour cela, Nupur avait envoyé une demande à Instagram via sa page. Nupur a révélé qu’elle avait reçu un courrier de l’équipe Instagram et qu’ils lui avaient demandé ses informations officielles pour vérifier sa page. Après l’information officielle, ils pourraient lui donner une coche bleue pour son compte Instagram. Ainsi, elle a ajouté tous les documents nécessaires et a envoyé le courrier. Mais, elle s’est retrouvée piégée et a été victime d’une fraude. Maintenant, Nupur a extrêmement peur des conséquences auxquelles elle sera confrontée après avoir partagé les documents avec les pirates.

Jetez un oeil à la publication Insta de Nupur Joshi –

Nupur a partagé une note sincère en partageant une publication sur son Instagram. Elle a même expliqué à quel point les autorités des médias sociaux sont silencieuses sur la question.

Sur le plan du travail, Nupur a été vue jouant le rôle de la mère de Mohsin Khan alias Kartik dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Elle est même apparue dans des émissions de télévision comme “Rakhi” et “Do Hanson Ka Joda”.