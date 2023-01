L’actrice de “Wednesday Addams” Lisa Loring est décédée à 64 ans

Lisa Loring, plus connue comme la première actrice à avoir joué mercredi Addams dans la sitcom originale “The Addams Family”, est décédée à l’âge de 64 ans.

La fille de Loring, Vanessa Foumberg, a confirmé dans une déclaration à Variety que sa mère était décédée samedi d’un accident vasculaire cérébral.

“Elle est partie paisiblement avec ses deux filles qui lui tenaient la main”, a déclaré Foumberg.

Laurie Jacobson, l’amie de Loring, a également signalé sa mort sur Facebook, affirmant qu’elle avait “souffri d’un grave accident vasculaire cérébral provoqué par le tabagisme et l’hypertension artérielle”.

“Elle était sous assistance respiratoire depuis 3 jours. Hier, sa famille a pris la décision difficile de l’enlever et elle est décédée la nuit dernière”, a écrit Jacobson. “Elle est ancrée dans la tapisserie qu’est la culture pop et dans nos cœurs toujours comme mercredi Addams.”

Après l’annonce de sa mort, les fans ont afflué sur les réseaux sociaux pour rendre hommage, une personne écrivant sur Twitter : “Adieu à Lisa Loring, la personne qui a DÉFINI mercredi Addams à une époque où elle n’était qu’un dessin de journal renfrogné.”

Loring était le modèle du mercredi pâle et coiffé d’une natte après avoir été jeté dans la sitcom “La famille Addams” en 1964. Elle a pris le rôle à l’âge de six ans et a joué le personnage obsédé par la mort jusqu’à ce que le spectacle se termine deux ans. plus tard.

En 1977, elle est apparue en tant que mercredi Sr. dans le téléfilm “Halloween avec la nouvelle famille Addams”.

La livraison impassible du personnage par Loring, basée sur les dessins animés du New Yorker de Charles Addams, a ouvert la voie à d’autres actrices, dont Christina Ricci, qui a joué mercredi dans le film à succès “La famille Addams” de 1991 et sa suite, “Les valeurs de la famille Addams”. .”

Jenna Ortega a déclaré que sa version de l’icône de la culture pop était également inspirée par Loring, après la première de la comédie d’horreur Netflix de Tim Burton “Wednesday”, l’année dernière.

“J’ai rendu hommage à Lisa Loring, le premier mercredi d’Addams. J’ai fait un peu de son shuffle qu’elle fait”, a déclaré Ortega lors d’une apparition dans “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” en décembre.

Selon The Hollywood Reporter, Loring est née Lisa Ann DeCinces aux Îles Marshall et a reçu son nom de scène lorsqu’elle a commencé le mannequinat à l’âge de 3 ans.

Après son passage mercredi dans “The Addams Family”, Loring a rejoint la sitcom de Phyllis Diller “The Pruitts of Southampton”. Elle a ensuite décroché un rôle récurrent dans “As the World Turns”, jouant Cricket Montgomery.

Ses crédits d’acteur incluent également les émissions “The Girl From UNCLE”, “Fantasy Island” et “Barnaby Jones”.