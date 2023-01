L’actrice de Vikram Vedha, Yogita Bihani, exhibe sa cicatrice de chirurgie gastro-intestinale et dit que “cela ajoute à ma beauté”

Yogita Bihani, qui a été vue à Vikram Vedha en face de Rohit Saraf, s’est rendue sur son Instagram le vendredi 6 janvier et a publié quelques photos montrant la cicatrice sur son ventre de sa chirurgie gastro-intestinale il y a huit ans et a écrit une note stimulante disant que le cicatrice “ajoute à sa beauté”.

“8 ans et des heures de contemplation plus tard, ici !!! C’est moi ! C’est ma cicatrice d’une opération gastro-intestinale que j’ai subie il y a 8 ans ! Cette cicatrice vient de ma bataille, elle ajoute à ma beauté, ça ne veut pas dire Je suis impure, balafrée, imparfaite. C’est ce qui m’a rendue si forte, une battante, qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui !”, a écrit l’actrice à côté de ses photos.

Elle a ajouté : “Tes cicatrices ne sont pas belles mais tu es belle avec elles. Tu étais belle sans elles mais tu as un nouveau genre de beauté avec elles parce qu’elles parlent de tout ce que tu as surmonté. Beaucoup d’entre vous m’ont envoyé un DM. et a commenté en demandant quelle est cette ligne sur votre ventre, j’espère que vous avez tous votre réponse maintenant. Beaucoup d’amour, Yogita Bihani “.





Son message a rencontré une réponse élogieuse de la part des internautes qui ont félicité l’actrice pour avoir fait preuve de courage. Un utilisateur d’Instagram a écrit dans la section des commentaires : “Vous n’avez aucune idée de la force et de la confiance que vous avez rendues aux gens, j’ai subi une intervention chirurgicale et j’ai aussi des marques, mais à partir d’aujourd’hui, je vais les aimer et leur montrer tant d’amour et de pouvoir. à toi”.

Un autre utilisateur a écrit : “C’est un signe remarquable de triomphe et de guérison, alors transformez vos cicatrices en étoiles”, tandis qu’un autre commentaire disait : “Tu y vas ma fille, tes cicatrices sont magnifiques.” Plusieurs autres utilisateurs ont laissé tomber des emojis de feu et de cœur rouge dans la section des commentaires.

