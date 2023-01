L’actrice de Varisu Rashmika Mandanna révèle qu’elle et Thalapathy Vijay plaisanteraient en disant qu’elle n’a rien à faire dans le film; dit, ‘je suis d’accord avec ça’

Thalapathie Vijay et Rashmika Mandana vedette Varisu est sorti dans les salles de cinéma du monde entier il y a quelques jours. Il a suscité des réactions mitigées de la part des masses. Le film est un drame familial lourd avec peu de romance. Rashmika et Vijay ont collaboré pour la première fois ensemble. Rashmika Mandanna n’a eu que peu ou pas de rôle dans le film, à proprement parler. Elle a joué le rôle de l’une des sœurs de la femme du frère de Thalapathy Vijay. Elle n’avait pratiquement rien à faire dans le film et le Mission Majnu la beauté est tout à fait d’accord avec elle. Oui, tu l’as bien lu.

Rashmika Mandanna révèle plaisanter avec Thalapathy Vijay sur le fait de n’avoir rien à faire à Varisu

Entertainment News avait été plein de mises à jour sur Varisu depuis qu’il se heurtait à Thunivu d’Ajith Kumar au box-office. La vedette de Rashmika Mandanna et Thalapathy Vijay est un film de divertissement familial massif qui est radicalement différent de Thunivu et Rashmika y a joué un rôle négligeable. Et Rashmika n’a aucun scrupule à le faire car elle sent qu’elle devrait tout faire. Rashmika a eu une conversation avec FIlm Companion dans laquelle elle a révélé qu’elle savait qu’elle ne devait faire que deux chansons dans le film et rien de plus et qu’elle voulait le tuer dans ces deux chansons. “C’était en fait une blague intérieure et j’avais l’habitude d’aller voir Vijay monsieur et de dire” Je n’ai rien à faire sauf les deux chansons “”, ajoute-t-elle, rapporte News18.com.

Découvrez les selfies de Rashmika Mandanna ici :

Pourquoi Rashmika Mandanna a-t-il alors choisi Varisu ?

L’actrice de Mission Majnu révèle que c’était une décision consciente de sa part car elle voulait travailler avec Thalapathy Vijay, étant une admiratrice depuis si longtemps. Elle raisonne que c’est le voyage d’aller sur le plateau et d’apprendre toutes les petites choses des gens avec qui elle travaille. Rashmika Mandanna ajoute qu’elle voulait faire partie du film même si elle n’avait aucun rôle. Elle dit qu’en tant qu’actrice, elle veut être d’accord avec tout. “Je veux faire partie des artistes commerciaux. Je suis d’accord avec ça et je ne veux pas être typée”, a-t-elle déclaré avant de signer.