L’actrice de Varisu Rashmika Mandanna RÉAGIT aux commérages autour de sa vie personnelle ; dit, ‘Vous ne pouvez pas dire parler uniquement de notre travail’

Rashmika Mandana profite actuellement du succès de Thalapathie Vijay vedette Varisu et se prépare maintenant pour son entreprise Bollywood qui est Mission Majnu. La beauté du Karnataka est considérée comme le béguin national pour sa gentillesse et son charme. Et en même temps, l’actrice est aussi brutalement trollée et ciblée. Dernièrement, Rashmika Mandanna a beaucoup été victime des trolls. Sa vie personnelle est également en discussion, que ce soit sa vie amoureuse ou ses déclarations. Rashmika Mandanna a réagi à la même chose dans une récente interview avec Hindustan Times.

Rashmika Mandanna réagit aux commérages sur sa vie personnelle

Dans une interview avec un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Rashmika Mandanna a été interrogée sur la discussion de sa vie personnelle et si cela l’affecte ou l’agace. Rashmika semble assez froid à ce sujet en disant qu’ils sont des personnalités publiques et qu’ils n’ont aucun contrôle sur ce que les autres pensent. “Nous ne pouvons pas contrôler vos esprits”, tout en ajoutant qu’ils ne peuvent pas demander aux gens de parler uniquement de leur travail. Rashmika ajoute que c’est parce que les gens trouvent les célébrités relatables qu’elles deviennent le sujet de conversation de la ville. Elle ne se soucie pas des choses positives et négatives et dit qu’en fin de compte, les gens ont au moins parlé d’elle. Elle dit que c’est l’amour et la curiosité qui la font avancer.

Rashmika Mandanna sur la négativité due aux réseaux sociaux

L’année dernière, Rashmika Mandanna avait posté une note sur la négativité et la pêche à la traîne. L’actrice dit qu’ils sont des artistes et qu’ils font des films pour divertir les gens. L’actrice de Varisu ajoute que cela dépend entièrement du public qui perçoit son travail. Elle dit que les gens vous féliciteront quand vous faites du bon travail et quand vous ne faites pas du bon travail, ils vous questionneront également. Rashmika dit que la vie d’un artiste ne s’arrête pas à un film et ajoute que c’est un voyage.