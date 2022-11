L’actrice de Varisu Rashmika Mandanna écrit une note percutante sur le fait d’être trollée; dit: ‘C’est déchirant et démoralisant’

Rashmika Mandana est considéré comme le béguin national du Karnataka. La magnifique beauté est devenue célèbre sur un national avec Cher camarade aux côtés de Vijay Deverakonda. Elle a ensuite connu un énorme succès avec ses prochains films tels que Sarileru Neekavvaru, Sulthan, Pushpa : La montée et plus. Rashmika Mandanna est aimée dans tout le pays en plus d’être l’actrice la plus recherchée du pays. En peu de temps, Rashmika s’est fait une place dans chaque foyer. Cependant, elle n’est pas étrangère à être trollée. Et il y a quelques heures, l’actrice de Varisu et Pushpa 2 a écrit une note sincère et percutante pour faire face à la critique sans faute de sa part.

Rashmika Mandanna partage une note sur le fait d’être trollé

Depuis le succès gigantesque de Pushpa 2 avec Allu Arjun, la notoriété de Rashmika Mandanna a considérablement augmenté. Elle a été l’une des artistes / actrices les plus en vogue dans l’Entertainment News. Et avec la célébrité vient aussi la pêche à la traîne. Il est donné que tout le monde ne vous aimera pas ou ne vous admirera pas et bien que Rashmika accepte ce fait, l’actrice ne supporte pas la haine nécessaire qu’elle reçoit constamment. La Gita Govindam a révélé que quelque chose la troublait depuis longtemps et qu’il était temps qu’elle s’en occupe enfin.

Rashmika a révélé avoir été trollée depuis le début de sa carrière et traitée comme un sac de boxe pour éliminer toute la négativité. Bien qu’elle comprenne qu’elle n’est pas la tasse de thé de tout le monde et qu’elle ne peut s’attendre à être aimée par personne, elle dit que cela ne signifie pas que les gens peuvent cracher de la haine et de la négativité à la place.

Rashmika Mandanna s’exprime sur le fait d’être trollée

L’actrice de Pushpa 2 dit qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour rendre ses fans et son public heureux et a ajouté qu’ils n’avaient aucune idée de la quantité de travail acharné qu’elle mettait pour la même chose. L’actrice dit qu’elle fait de son mieux pour rendre tout le monde et elle-même fiers. Rashmika ajoute: “C’est déchirant et franchement assez démoralisant quand je suis ridiculisé et moqué par Internet, en particulier pour des choses que JE N’AI PAS DITES.”

L’actrice ajoute que des choses circulent à partir de ses interviews qui se sont retournées contre elle et présentées sous un jour négatif. Rashmika dit que de faux récits sont créés, ce qui affectera les relations qu’elle entretient dans et hors de l’industrie. Elle est bienvenue aux critiques constructives mais pas à la haine vile.

Lisez la note de Rashmika Mandanna sur la haine ici :

Sur le front du travail, Rashmika Mandanna a Varisu avec Vijay. Elle a Pushpa 2 avec Allu Arjun et Mission Majnu avec Sidharth Malhotra. Rashmika Mandanna avait également commencé à tourner pour Animal avec Ranbir Kapoor.