L’actrice de Vanangaan Krithi Shetty dévoile son cœur à propos de sa superstar costar Suriya; dit : “Après l’avoir rencontré, j’ai réalisé…”

Krithi Shetty a eu un début de rêve pour ses manches d’acteur dans le Sud. Après avoir fait des débuts fracassants avec Uppena, où le film s’est avéré être un succès commercial et où ses talents d’actrice ont également reçu de nombreux éloges, Krithi Shettya livré deux autres coups sûrs Shyam Singha Roy et Bangarraju, ce qui en fait un début de voyage cinématographique aussi enviable que n’importe quel nouveau venu aurait pu l’espérer. Et maintenant, Krithi Shetty cherche à prolonger sa série de sorties réussies à l’écran avec ses deux prochaines sorties en salles, le Film télougou, Le guerrieravec Ram Pothineniet directeur Balac’est Film tamoul, Vanangaanavec Suriyal’une des plus grandes superstars de tous les temps.

Krithi Shetty parle du Vanangaan du réalisateur Bala

Commentant Vanangaan dans une conversation avec Pinkvilla, Krithi Shetty a déclaré qu’il s’agissait d’une combinaison de Suriya et Bala et qu’elle n’aurait donc pas pu en demander plus car elle a réalisé à quel point Bala était perfectionniste en tant que réalisateur après avoir travaillé avec lui tout en ajoutant comment beaucoup de confiance que la cinéaste primée à six reprises lui a insufflé le premier jour du tournage. Qu’est-ce qu’un nouvel acteur pourrait espérer de plus, n’est-ce pas?