Marcia DeRousse, l’actrice qui incarnait le Dr Patricia Ludwig dans « True Blood », est décédée. Elle avait 70 ans.

« Après une longue maladie, Marcia DeRousse est décédée le matin du 2 septembre 2023 à Altadena, en Californie, où elle résidait », a confirmé son représentant à Fox News Digital.

« Marcia n’était pas un acteur typique. C’était une dynamo au franc-parler de 4’4″ avec un esprit distinct et vif. Une femme extraordinaire. »

DeRousse a franchement parlé de sa maladie sur les réseaux sociaux avant sa mort.

En avril, elle a partagé qu’elle avait « désespérément » besoin d’aide et a fourni des mises à jour sur son état de santé à ses fans.

« Qui aurait cru qu’une chute dans le cabinet de mon médecin entraînerait ma mort ? Cela a provoqué le déplacement de ma hernie hiatale vers une zone où elle est désormais dangereuse », a partagé DeRousse sur Facebook.

« Je ne peux pas manger, je ne peux pas respirer, juste une misère générale. Les soins palliatifs arrivent bientôt et nous attendons [to] se transformer en hospice puis mourir. Merci à tous d’être de bons amis. Bisou à toi. »

Le premier générique de DeRousse était « Under the Rainbow », aux côtés de Carrie Fisher, Chevy Chase et Billy Barty. Elle est également apparue dans « St. Elsewhere » et a joué aux côtés de Michael J. Anderson dans le film « Tiptoes ». Kate Beckinsale, Matthew McConaughey et Peter Dinklage ont également joué dans la comédie dramatique de 2003.

Elle était surtout connue pour son rôle dans la populaire émission HBO « True Blood » de 2009 à 2014. Son dernier rôle était dans le film de 2016 « The Disappointments Room », où elle a retrouvé Beckinsale.

DeRousse est né à Doniphan, Missouri, et est diplômé de l’Université du Missouri. En 1980, elle s’installe à Los Angeles et se lance rapidement dans le métier d’actrice, tout en enseignant à Pasadena.

« Une femme extraordinaire. Marcia était une amante formidable et une partisane de tous ses amis félins. Elle adorait les chats… Une défenseure de ses collègues acteurs handicapés, poussant toujours à plus d’opportunités pour la communauté des personnes âgées handicapées », a conclu son représentant dans le communiqué. « Elle laisse dans le deuil sa famille aimante, ses amis et une pléthore de chats du quartier. »