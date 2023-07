L’actrice de Trial, Kajol, partage la réaction bizarre de Nysa Devgn lorsqu’on lui a dit « J’espère que tu auras une fille comme toi »

Kajol est le sujet de conversation de la ville ces jours-ci. L’actrice a surpris tout le monde avec ses talents d’actrice et ses scénarios audacieux avec Histoires de luxure 2 et Le procès tel quel. Et ses déclarations font également la une des journaux partout. Que ce soit quand elle a parlé de Shah Rukh Khan vedette Pathan les collections du box-office du film pour parler de chirurgie plastique et plus encore. Kajol est aussi une mère adorée et elle partage souvent des choses sur Nysa Devgn et Yug Devgn. Récemment, Kajol a partagé la réaction de Nysa lorsqu’on lui a dit qu’elle avait une fille comme elle et que ça allait vous faire craquer.

Comment Nysa Devgn a réagi quand Kajol lui a dit qu’elle espérait que Nysa aurait une fille comme elle

Kajol est assez pleine d’esprit en tant que personne et elle est aussi une mère pleine d’esprit. Donc, ce qui s’est passé, c’est que Kajol a été interrogé sur la vie qui boucle un cercle complet dans lequel une fois une fille crie à ses enfants d’avoir leurs propres enfants. Kajol a affirmé qu’une telle chose lui était effectivement arrivée. Elle a ensuite partagé une histoire intéressante derrière la même révélation que sa mère, Tanuja, lui disait souvent qu’elle avait une fille comme elle. Kajol a répété la même chose à sa fille Nysa Devgn. Et sa réaction est juste hilarante.

Nysa Devgn était comme, « Non, je vais avoir des fils », a déclaré Kajol à Instant Bollywood. Nysa ajoute en disant qu’il n’y a aucun moyen qu’elle puisse gérer une fille comme elle. Kajol était comme, « Maintenant tu connais Nysa, maintenant tu sais! » Eh bien, c’est une conversation mère-fille loufoque, vous ne pensez pas ? Cette conversation se produit entre presque toutes les mères et leurs enfants, semble-t-il, du moins dans une maison Desi, c’est le cas.

Kajol sur la conduite de Nysa Devgn devant les médias

Récemment, Kajol a également expliqué comment Nysa est devenue mature dans la gestion des médias. L’actrice a également partagé une histoire intéressante lorsque Nysa, qui avait environ 2 ans, a éclaté en sanglots en voyant des gens l’envahir, elle et sa mère. Et maintenant, Nysa est presque tout le temps captée par les médias. Kajol se vante de la façon dont Nysa gère les médias et dit qu’elle l’a appris de sa propre expérience. L’actrice de Trial ajoute également que si elle avait été à la place de Nysa, elle l’aurait déjà perdue.