L’actrice de Trial Kajol choque les internautes avec le mot N; la vidéo devient virale

Kajol est actuellement le sujet de conversation de la ville pour diverses raisons. Tout d’abord, elle a surpris tout le monde en réalisant un projet comme Histoires de luxure 2 et maintenant, l’actrice se prélasse clairement dans la sortie de Le procès. Et en dehors de ses projets uniques, Kajol fait les gros titres pour sa vidéo qui devient virale. Dans ce document, l’actrice a utilisé un mot qui est considéré comme un mot négatif à travers le monde. Et les internautes ont exprimé leur choc à ce sujet.

La vidéo de Kajol devient virale

Une vidéo de Kajol a suscité une immense attention sur Reddit. Il semble être une sorte de vidéo promotionnelle. L’actrice est vue en train d’utiliser l’argot américain. Et là-dedans, Kajol utilise aussi avec désinvolture le mot N. Eh bien, le mot est considéré comme un mot négatif par beaucoup. Il est qualifié d’insulte raciale contre les Noirs. Le mot N est considéré comme une insulte, en particulier chez les Afro-Américains. La vidéo a également fait la une des journaux dans le domaine du divertissement.

Regardez la vidéo virale de Kajol ici :

Kajol a-t-il laissé tomber normalement et avec désinvolture le mot N !?! ? par u/KelsoBarney dans BollyBlindsNGossip

Kajol se fait critiquer pour sa langue dans la vidéo

De nos jours, les gens réagissent à tout. Et la vidéo de Kajol, qui devient virale, a également suscité une réaction très drastique. Les internautes ont critiqué l’actrice pour avoir prononcé le mot n. Certaines personnes ont ouvertement partagé leurs sentiments pour l’actrice dans la section des commentaires. Certains n’ont pas mâché leurs mots en réagissant à la vidéo. Vérifiez le ici:

Kajol dans l’actualité

Kajol a choqué tout le monde avec son rôle de survivante de violence domestique dans Lust Stories 2. Elle a joué dans le segment intitulé Tilchatta réalisé par Amit Sharma. Sa récente sortie s’appelle The Trial dans laquelle elle incarne une femme qui reprend sa carrière dans le monde du droit après l’arrestation de son mari à la suite d’un scandale. Son baiser dans la série a laissé tout le monde sous le choc.

Vérifiez la photo de famille récente de Kajol

Kajol passe du temps de qualité avec sa famille

Il y a quelques heures à peine, Ajay Devgn a partagé une photo cliquée par sa fille et celle de Kajol, Nysa Devgn. C’est un selfie qui inclut également Yug aux côtés d’eux trois. Le réalisateur Daanish Gandhi, qui est le fils de la sœur d’Ajay, Neelam, est également vu sur la photo. Ajay a légendé la photo en disant : « Rien de plus sacré que de passer du temps avec ce groupe. » Kajol était d’accord avec lui en disant que les souvenirs devraient être enregistrés à chaque fois.