L’actrice de Toph révélée est Miya Cech

La série live-action « Avatar : Le dernier maître de l’air » de Netflix est de retour en production pour une saison 2, le streamer révélant que Miya Cech a été choisie pour incarner le personnage préféré des fans, Toph.

Dans un clip publié dans le cadre de l’événement annuel des fans Geeked Week de Netflix, les pieds de Toph sont vus en gros plan avant qu’elle ne piétine et ne démontre sa maîtrise de la terre.

Cech, 17 ans, est probablement mieux connue du public comme la version plus jeune du personnage d’Ali Wong dans la comédie romantique Netflix « Always Be My Maybe », sortie en 2019. Curieusement, elle a également joué une version plus jeune du personnage d’Ali Wong dans un épisode de la série Netflix « Beef ». Elle a également joué dans la série éphémère de Nickelodeon « The Astronauts » et a eu un rôle secondaire dans la comédie sur le passage à l’âge adulte « You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah » de l’année dernière.

Toph a été présentée pour la première fois dans le deuxième livre de la série animée originale « Le dernier maître de l’air ». Née aveugle dans une famille riche et surprotectrice, Toph utilise sa maîtrise de la terre pour ressentir le monde qui l’entoure. Elle fait équipe avec Aang et ses compagnons dans une quête pour maîtriser les éléments et vaincre le Seigneur du Feu.

Netflix a renouvelé son adaptation live-action de « Le dernier maître de l’air » pour deux saisons supplémentaires peu après le lancement de la première saison. Comme pour l’original, la série live-action se terminera avec sa troisième saison. Le casting comprend Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee et Daniel Dae Kim.

Albert Kim, qui a développé la série et a été le showrunner de la saison 1, a démissionné en avril, Christine Boylan et Jabbar Raisani devant diriger la série en tant que producteurs exécutifs à l’avenir. Kim reste producteur exécutif. Aux côtés de Kim, Boylan, Raisani, Dan Lin et Lindsey Liberatore produisent pour le compte de Rideback, Michael Goi étant également producteur exécutif. Goi a réalisé les deux premiers épisodes de la série, tandis que Raisiani a réalisé les épisodes trois et quatre. Roseanne Liang a réalisé les épisodes cinq et six, tandis que Jet Wilkinson a réalisé les deux derniers épisodes de la saison 1.

Regardez le premier aperçu de Cech jouant Toph ci-dessous.