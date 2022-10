L’actrice de “Top Gun: Maverick”, Monica Barbaro, vole avec les Blue Angels de l’US Navy : “C’était vraiment amusant”

L’actrice de “Top Gun: Maverick”, Monica Barbaro, a volé avec les Blue Angels de la marine américaine dans le cadre des célébrations de la Fleet Week de San Francisco.

Le capitaine de corvette Griffin Stangel a piloté l’avion lors du vol VIP de Barbaro, auquel elle a été nommée pour participer par The Air Show Network en raison de ses divers efforts caritatifs impliquant les jeunes de sa communauté.

Barbaro est actif dans un certain nombre d’organismes de bienfaisance au profit des jeunes, notamment l’American Civil Liberties Union (ACLU), la Make-A-Wish Foundation et la Wingman Foundation, qui collecte des fonds pour les familles qui ont perdu des êtres chers dans les forces armées. .

Les Blue Angels de la marine américaine ont rendu hommage à Barbaro pendant le vol en affichant non seulement son nom, mais également l’indicatif d’appel de son personnage, Phoenix, sur les côtés de l’avion dans lequel elle se trouvait.

Elle a dit à CBS SF qu’elle était reconnaissante d’avoir eu l’expérience de voler dans l’un de ces avions dans le film, car sinon elle aurait eu une expérience bien différente quand elle l’a fait cette fois-ci.

“C’était vraiment amusant de voir tout ce qu’ils étaient sur le point de faire dans la série, puis de le regarder avec cette perspective”, a déclaré Barbaro au point de vente. “J’ai beaucoup de chance d’avoir participé au film et je savais en quelque sorte ce que je faisais là-bas. Je pense que si j’étais un débutant, cela aurait été assez intense.”

Les Blue Angels sont l’équipe de démonstration de vol qui travaille sous la marine des États-Unis et ont été formés en 1946. Ils sont la deuxième plus ancienne équipe de voltige au monde et sont composés de cinq pilotes de la marine et d’un pilote de démonstration du Marine Corps qui effectuent plus de 60 spectacles par an.

L’équipe de démonstration vole Boeing F/A-18 Super Hornet. La première femme pilote, le lieutenant Amanda Lee, a été ajoutée au groupe en juillet 2022.

Barbaro n’est pas le premier membre du casting de “Top Gun: Maverick” à voler avec les Blue Angels, car sa co-star Glen Powell a volé avec eux plus tôt cette année. Powell travaille actuellement sur un documentaire sur les Blue Angels.

Le documentaire suivra ce que c’est que de vivre un an dans la vie d’un Blue Angel et sera la première fois que le Boeing F/A-18 Super Hornet bleu et jaune sera présenté dans IMAX.

Selon un communiqué de presse, le film suivra “la nouvelle classe de l’escadron de vol légendaire de la Marine et du Corps des Marines à travers un entraînement intense et dans une saison d’art aérien à couper le souffle, et les vétérans de l’équipe qui, cette année, prendront leurs derniers vols.”

“J’ai fait deux films sur l’aviation navale à la suite”, a déclaré Powell, “j’ai vécu sur des bases parmi nos hommes et nos femmes en uniforme et j’ai appris de première main ce qu’il faut pour qu’ils soient les meilleurs des meilleurs. Après avoir volé avec les Blue Angels dans un spectacle aérien, j’ai vu une opportunité incroyable de faire un documentaire de classe mondiale.”

Powell a un lien particulier avec ces pilotes, car il a maintenant joué un dans deux films différents, “Top Gun : Maverick” et “Devotion”.

“Top Gun: Maverick” est désormais disponible en streaming sur Amazon Prime et “Devotion” devrait sortir en salles le 23 novembre.