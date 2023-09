« Faire un film plein de personnages féminins avec des histoires parfaites ne peut venir que du cerveau d’un homme leader de notre industrie et c’est SRK », a écrit Munmun Dutta.

Après plusieurs personnalités de l’industrie cinématographique telles que Sidharth Malhotra, Allu Arjun, Mahesh Babu et Karan Johar, entre autres, la dernière célébrité à rejoindre le train Jawan est Munmun Dutta, qui est extrêmement célèbre pour avoir joué Babita Ji dans la populaire sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah. Hashmah.

Munmun a vu l’artiste bourré d’action de Shah Rukh Khan le vendredi 15 septembre et a écrit une longue critique sur son Instagram, déversant son amour sur la superstar et son dernier film. « Bravo pour JAWAN ! J’ai pleuré, j’ai ri, j’ai dansé et je suis sortie du théâtre avec le plus grand sourire et la plus grande fierté que j’étais, je suis et serai toujours une véritable fan de SHAHRUKH KHAN ! », a-t-elle écrit.

Elle a ajouté qu’elle reverrait certainement le film sur grand écran et a ajouté : « Quel véritable film d’artiste bleu que ce soit !!! Faire un film plein de personnages féminins avec des histoires parfaites ne peut venir que du » Le cerveau d’un homme leader de notre industrie et c’est SRK. La direction, l’action sont le feu. Ce sud ka tadka qu’Atlee a apporté… Wowww !! Je ne pourrais pas aller mieux. J’y retournerai certainement pour une deuxième série de divertissement. «

L’actrice a partagé qu’elle restera toujours une fan de Shah Rukh Khan en concluant : « Enfin, SRK restera toujours mon béguin d’enfance, mon héros que j’ai idolâtré à l’écran pendant des années et après avoir eu l’opportunité de le rencontrer et de travailler avec lui, je Je peux garantir qu’il n’y a personne comme lui. Il est unique en son genre.





Réalisé par Atlee, Jawan met en vedette Shah Rukh Khan dans le double rôle d’un père et d’un fils, Vikram Rathore et Azad. Nayanthara, Vijay Sethupathi, Sanya Malhotra, Priyamani, Girija Oak, Sunil Grover, Deepika Padukone et Sanjay Dutt jouent un rôle central dans le film, qui a gagné près de Rs 700 crore brut dans le monde depuis sa sortie la semaine dernière.

