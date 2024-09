L’actrice de « Tight Spot » Kathryn Grant quitte la vie à 90 ans

Kathryn Grant Crosby, une actrice renommée et épouse du regretté acteur et chanteur Bing Crosby (qui a joué sous les noms de scène Kathryn Grandstaff et Kathryn Grant) a accepté la mort à 90 ans.

Selon Date limiteconfirmant le décès de L’anatomie d’un cinéaste star, un porte-parole de sa famille a révélé qu’elle était décédée de causes naturelles vendredi soir à son domicile de Hillsborough, en Californie.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, la carrière d’actrice de Kathryn a commencé lorsqu’elle a remporté un concours de beauté qui lui a donné la chance de faire un test d’écran avec l’acteur William Holden.

Par la suite, l’actrice de Gunman’s Walk a commencé à jouer dans des films en 1953, et certains de ses premiers films incluent Alors c’est ça l’amour (1953), Lunette arrière (1954), et La fête sauvage (1956).

De plus, Kathryn a rencontré son défunt mari, Bing Crosby, lorsqu’elle l’a interviewé pour une chronique qu’elle écrivait sur Hollywood sur le tournage de son film. Noël blanc en 1954.

Après trois ans de leur première interaction, ils se marièrent en 1957 et Kathryn opta pour une autre orientation de carrière en devenant infirmière et enseignante.

Plus tard, elle est revenue au cinéma dans des films comme Opération Mad Ball, Le 7ème voyage de Sinbad, Anatomie d’un meurtre, et L’Initiation de Sarah.

Kathryn a continué à vivre après son décès en 1977, et elle laisse aujourd’hui derrière elle ses enfants et ses petits-enfants.