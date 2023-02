L’actrice de Tiger 3 Katrina Kaif RÉVÈLE qu’elle vérifie le téléphone de son mari Vicky Kaushal, a pleuré dans les toilettes publiques et plus de secrets à son sujet

Actrice de Tigre 3 Katrina Kaif qui sera vu répandre sa magie sur les grands écrans aux côtés de Salman Khan a récemment renversé des haricots alors qu’elle révélait ses secrets. La magnifique actrice de Bollywood n’a pas partagé sa Saint-Valentin mais a joué à un jeu amusant avec ses amis Mini Mathur et Karishma Kohli dans le cadre des célébrations de la Journée de Galentine 2023. La marque de maquillage de Katrina, Kay Beauty, a partagé une vidéo de trois amis jouant au jeu “je n’ai jamais” et mangeant un morceau de gâteau à chaque confession.

Mini pose la première question “Je ne me suis jamais penchée sur le téléphone de mon proche et Katrina confirme qu’elle l’a fait”. En un rien de temps, Mini avertit Vicky Kaushal de changer son mot de passe. Ce qui, Katrina dit qu’elle l’a fait quand elle était moins sage, mais maintenant elle est devenue plus sage. Elle a même promis de ne plus jamais recommencer.

Plus tard, Katrina a également avoué qu’elle avait simulé une blessure pour sortir de quelque part. Elle a révélé qu’elle avait trouvé une excuse pour s’être blessée au pied lors du tournage du film à New York en 2009. La BFF Mini de Katrina a également avoué qu’elle faisait également de telles excuses pour obtenir un excédent de bagages ou pour éviter de porter des bagages à la main à l’aéroport.

Regardez leur vidéo amusante –

Katrina a même révélé qu’elle s’était googlée. Plus tard, elle a avoué avoir pleuré dans des toilettes publiques lors de quelques fêtes de Diwali. Elle a même révélé si elle avait déjà appelé son ex en état d’ébriété et comme chacun d’entre nous, l’actrice en est coupable. Dans la vidéo, on voit Katrina prendre une bouchée du gâteau alors qu’elle révèle qu’elle l’a fait.

En parlant de la relation de Katrina et Vicky, le couple amoureux fou a commencé à se fréquenter en 2018 et depuis lors, leur lien s’est renforcé de jour en jour. Les deux se sont mariés en 2021. Sur le plan du travail, Katrina a Tiger 3 avec Merry Christmas de Sriram Raghavan avec Vijay Sethupathi.