L’actrice de Tiger 3, Katrina Kaif, déclenche des rumeurs sur une opération du nez avec sa dernière publication sur Instagram, les internautes réagissent

Katrina Kaif est l’un des plus beaux acteurs de Bollywood. Récemment, Katrina a partagé une vidéo d’elle-même via la page de sa marque de beauté Kay By Katrina sur les réseaux sociaux, où elle a expliqué les avantages de l’un de ses produits récemment lancés. Même si l’acteur était toujours aussi magnifique, plusieurs fans ont remarqué un léger changement dans sa ressemblance. Avec son dernier look, Katrina a déclenché des rumeurs selon lesquelles il aurait subi une opération des lèvres et a été critiqué pour avoir donné des « exemples de beauté irréalistes ».

Katrina Kaif suscite des rumeurs selon lesquelles elle aurait subi une opération du nez

Mardi, la marque de beauté de Katrina, Kay By Katrina, a partagé une vidéo de l’acteur, dans laquelle elle explique la nouvelle huile pour les lèvres d’une gamme et ses avantages. Vêtu d’un costume de couleur claire, l’acteur était toujours aussi beau. Elle a accessoirisé son look avec des bagues, des bracelets, un maquillage subtil et a coiffé ses cheveux en boucles douces.

Alors que Katrina expliquait les avantages de son nouveau produit, les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer à quel point son visage était différent. Plusieurs utilisateurs ont consulté la section commentaires de la publication pour réagir à son changement d’apparence. Un utilisateur a écrit : « Mais vous n’avez pas du tout l’air naturel. Surmontez cela et apprenez à accepter ce que vous êtes. Vous donnez de mauvais et irréalistes exemples de beauté. Notre prochaine génération doit aller au-delà de cela. » Un autre commentaire disait : « Désolé mais je pensais qu’elle était une dupe de Katrina Kaif. Elle était déjà parfaite. » « Elle a commencé à ressembler à Disha Patani ou vice versa. Mais les deux sont belles », a écrit un autre utilisateur.

Les prochains films de Katrina

Katrina a été vue pour la dernière fois dans le film d’horreur Téléphone Bhoot avec Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khattar. On la verra ensuite revenir dans sa franchise préférée des fans. Tigre avec Tigre 3. Réalisé par Maneesh Sharma, le film met en vedette Salman Khan et Emraan Hashmi et devrait sortir en salles dans le monde entier le Diwali 2023. Le film aura également une apparition spéciale de Shah Rukh Khan dans son Pathaan avatar.

L’acteur sera également vu aux côtés Vijay Sethupathi dans Joyeux noël. Le film sortira le 15 décembre 2023 et affrontera au box-office Yodha de Sidharth Malhotra. Katrina a aussi celui de Farhan Akhtar Jee Le Zara avec Alia Bhatt et Priyanka Chopra Jonas en cours.