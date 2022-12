L’actrice de Tiger 3, Katrina Kaif, ARRÊTÉE à la porte de l’aéroport par un agent du CRPF pour un contrôle de sécurité ; se fait brutalement troller

Le couple romantique de Bollywood, Katrina Kaif et Vicky Kaushal, s’est récemment envolé pour des vacances dans un lieu tenu secret. Le couple amoureux fou a été aperçu à l’aéroport de Mumbai le matin du 26 décembre. Katrina et Vicky sont arrivées à l’aéroport et avaient l’air élégantes. Katrina a été vue pressée d’entrer dans l’aéroport et a marché directement à l’intérieur des locaux sans se faire contrôler par le contrôle de sécurité. Pendant que Vicky s’arrêtait patiemment à la porte pour le contrôle de sécurité. Katrina a été arrêtée par un officier du CRPF qui l’a rappelée pour vérification et l’actrice de Tiger 3 est retournée à la porte d’entrée de l’aéroport.

Une vidéo de Katrina et Vicky est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle elle a été arrêtée par l’agent pour le contrôle de sécurité obligatoire. Katrina revint à la porte et fit signe aux paps. L’actrice de Phone Bhoot semble avoir oublié de s’arrêter à la barrière de sécurité pour l’enregistrement. Katrina portait un ensemble assorti à fleurs rouges qu’elle a associé à des baskets blanches et des lunettes de soleil à la mode. Pendant ce temps, Vicky portait une chemise blanche associée à un jean, une casquette et des lunettes de soleil.

Regardez la vidéo de Katrina Kaif et Vicky Kaushal –

En un rien de temps, Katrina Kaif a été brutalement critiquée pour son comportement négligent, tandis que les internautes ont apprécié l’officier du CRPF pour avoir fait son devoir sans réserve. Un utilisateur a écrit : ‘Ye dono to aise samaj rahe hai inka private airport hai to direct chale jayenge ?? CRPF ?? bon travail.’ Un autre a commenté en disant: “Ils peuvent promouvoir n’importe quoi … comme sérieusement, elle porte une combinaison de nuit lors d’un vol de jour”. Le troisième utilisateur a écrit : “Bon travail CRPF … fier de l’armée indienne”.

Katrina et Vicky Kaushal ont célébré Noël avec leur famille et se sont bien amusées. Ils ont même partagé des photos de leur fête amusante et avaient l’air adorables ensemble. Ils ont été rejoints par le frère de Vicky, Sunny Kaushal, ses parents et la sœur de Katrina, Isabelle. Les amis de l’industrie de Katrina et Vicky, dont Neha Dhupia, Angad Bedi et bien d’autres, ont également assisté à la fête.

Côté travail, Katrina sera ensuite vue dans Joyeux Noël aux côtés de Vijay Sethupathi. Elle a également Tiger 3 avec Salman Khan et Jee e Zaraa avec Alia Bhatt et Priyanka Chopra. Tandis que Vicky a été vue pour la dernière fois à Govinda Naam Mera, aux côtés de Bhumi Pednekar et Kiara Advani. On le verra dans Sam Bahadur de Meghna Gulzar avec Sanya Malhotra et Fatima Sana Shaikh. Il a également le projet sans titre de Laxman Utekar avec Sara Ali Khan.