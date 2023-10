L’actrice de « Three’s Company », Suzanne Somers, est décédée à 76 ans

Suzanne Somer, l’actrice surtout connue pour ses rôles dans des comédies télévisées telles que « Three’s Company » et « Step by Step », est décédée, a annoncé dimanche son attaché de presse de longue date. Elle avait 76 ans.

« Suzanne Somers est décédée paisiblement chez elle tôt le matin du 15 octobre », a déclaré R. Couri Hay dans un communiqué. « Elle a survécu à une forme agressive de cancer du sein pendant plus de 23 ans. Suzanne était entourée de son mari bien-aimé Alan, de son fils Bruce et de sa famille immédiate. Sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre. Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire et voudront remercier ses millions de fans et de followers qui l’ont beaucoup aimée. »

Un enterrement familial privé aura lieu cette semaine, a déclaré Hay, et un mémorial aura lieu le mois prochain.

Née Suzanne Marie Mahoney le 16 octobre 1946 à San Bruno, en Californie, Somers a fait ses débuts d’actrice à la fin des années 60 et au début des années 70 avec de petits rôles et des petits rôles dans des films comme le classique d’action de Steve McQueen de 1968, « Bullitt ». et « Magnum Force » de Clint Eastwood en 1973. La même année, elle a également eu une apparition brève mais mémorable dans « American Graffiti » réalisé par George Lucas, crédité comme « Blonde dans T-Bird » qui prononce silencieusement les mots « Je t’aime » pour incarner Richard Dreyfuss avant de partir.

Cindy Ord/Getty Images

Somers est également apparu tout au long des années 1970 dans des émissions télévisées à succès, notamment « The Rockford Files », « One Day at a Time », « The Six Million Dollar Man », « The Love Boat » et « Starsky & Hutch ». Cependant, sa grande rupture est survenue lorsqu’elle a été choisie pour incarner la folle Chrissy Snow dans la sitcom ABC « Three’s Company » aux côtés de Joyce DeWitt et du regretté John Ritter. La série, basée sur la sitcom britannique « Man About the House », tournait autour des pitreries de trois colocataires célibataires – Chrissy de Somers, Jack Tripper de Ritter et Janet Wood de DeWitt – vivant ensemble de manière platonique.

« Three’s Company » a été un succès, durant huit saisons entre 1977 et 1984 et donnant naissance à plusieurs séries dérivées. Cela a également fait de Somers un sex-symbol et un nom connu. Avant la cinquième saison de la série, Somers avait exigé une augmentation de 30 000 $ par épisode à 150 000 $, soit l’équivalent de ce que sa co-star masculine John Ritter gagnait alors. Lorsque les producteurs ont refusé, Somers a invoqué des problèmes de santé et a refusé d’apparaître dans deux épisodes de la série. Malgré sa popularité, son rôle a été considérablement réduit pour le reste de la saison et elle a été licenciée à la fin de la saison en 1981. Somers a poursuivi les producteurs de la série en justice pour 2 millions de dollars en réponse, mais n’a reçu qu’une petite fraction de ce qu’elle avait demandé.

Archives de photos ABC/Contenu de divertissement général de Disney via Getty Images

Largement critiquée dans la presse populaire pour ses revendications de « Three’s Company », Somers a eu du mal pendant plusieurs années à trouver un rôle d’acteur, autre qu’un téléfilm occasionnel. Elle a également joué dans la sitcom de courte durée et critiquée « She’s the Sheriff » de 1987 à 1989. Somers a également été la tête d’affiche d’une série d’émissions solo sur le Strip de Las Vegas dans les années 1980, qu’elle a reprise en 2015.

Pour aider davantage à joindre les deux bouts, en 1990, Somers est devenu le porte-parole commercial du Maître des cuisses, un équipement d’exercice personnel destiné à être serré entre les cuisses pour développer la force des jambes et des hanches. Alors que les infopublicités omniprésentes, mettant en vedette Somers en talons et en justaucorps, ont été largement ridiculisées, le produit a été un succès, vendant des millions d’unités et permettant à Somers d’être intronisé au Temple de la renommée de la Direct Marketing Response Alliance. Sous sa propre entreprise, Somers a finalement commencé à vendre ses propres gammes de produits personnels, notamment des soins de la peau, du maquillage, des soins capillaires et des produits de santé.

CBS via Getty Images

Dix ans après avoir été renvoyée de « Three’s Company », Somers a décroché son prochain grand rôle à la télévision, lorsqu’elle a été choisie pour « Step by Step » sur ABC aux côtés de Patrick Duffy, ancien de « Dallas ». Semblable à l’intrigue de « The Brady Bunch », la sitcom mettait en vedette Somers et Duffy dans le rôle de Frank et Carol, deux parents célibataires qui se sont mariés et ont regroupé leurs familles, composées de trois enfants chacun. Somers est resté dans cette émission, qui faisait partie de la programmation TGIF d’ABC jusqu’à ce qu’elle change de réseau pour sa dernière saison, pendant l’ensemble de ses sept saisons, qui se sont terminées en 1998.

Somers a travaillé sporadiquement à la télévision dans les années qui ont suivi la fin de « Step by Step », y compris de brèves incursions dans le débat. Elle a donné une chance à Broadway en 2005 avec son one-woman show « The Blonde in the Thunderbird » – une référence à son apparition dans « American Graffiti » plus de 30 ans plus tôt – présentant une collection d’histoires sur sa vie et sa carrière à Hollywood, mais il a fermé après moins d’une semaine de représentations en raison de mauvaises ventes de billets et de mauvaises notifications. Elle a également participé à la saison 20 de « Danse avec les stars » en 2015 aux côtés de son partenaire professionnel, Tony Dovolani, se classant neuvième.

Adam Taylor/Disney Contenu de divertissement général via Getty Images

Somers lutté contre le cancer du sein plusieurs fois au cours de sa vie. Elle a été diagnostiquée pour la première fois avec la maladie en 2000 lors d’une mammographie de routine et a ensuite subi une tumorectomie et une radiothérapie pour se soigner, tout en recherchant des thérapies alternatives. L’actrice a parlé d’autres épisodes de cancer du sein en 2023, en déclarant à « Good Morning America » ​​sur ABC : « De temps en temps, cela réapparaît, et je continue de le combattre. »

« Ce n’est pas un territoire nouveau pour moi. Je sais comment enfiler mon équipement de combat et je suis une combattante », avait-elle poursuivi à l’époque, ajoutant que son mari avait « été à mes côtés à chaque étape ».

Somers a écrit de nombreux livres, notamment des mémoires, des livres axés sur la santé et le bien-être, des livres de cuisine et même un recueil de poésie. Son plus récent était « Two’s Company : A Fifty-Year Romance with Lessons Learned in Love, Life & Business », publié en 2017.

Somers s’est marié deux fois. Son premier mariage, avec Bruce Somers, a donné naissance à son unique enfant, Bruce Jr., et s’est soldé par un divorce en 1968 après trois ans. Elle a rencontré son futur mari, Alan Hamel, en 1969, alors qu’elle était mannequin pour « Anniversary Game », le jeu télévisé éphémère qu’il animait. Les deux se sont mariés en 1977 et sont restés ensemble jusqu’à sa mort.