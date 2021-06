L’actrice de télévision Sana Sayyad s’apprête à épouser son petit ami Imaad Shamsi, les célébrations avant le mariage commencent par haldi ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: l’actrice de télévision Sana Sayyad est prête à se marier avec son petit ami de longue date Imaad Shamsi le 25 juin.

Le duo a déjà commencé les préparatifs du mariage et les photos des activités avant le mariage ont été partagées par le meilleur ami de Sana, qui est également un acteur de télévision renommé, Adhvik Mahajan.

L’acteur a partagé de belles images de leur cérémonie haldi.

En postant une série de photos sur son compte Instagram, il a félicité le beau couple et a écrit, « Enfin le Moment que nous attendions tous. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis ravi de voir ma meilleure amie chérie @sana_sayyad29 se marier à ce gentleman absolu et à une chérie @imzi995. Je vous souhaite à tous les deux une vie d’amour et de bonheur

Tenue – @sidharthkkakkar merci frère

#haldiceremony #mydarlings #sanasayyad #adhvikmahajan #drikshit #sanvik #adhvikians #béni #gratitude.. »

Sur les photos haldi, on peut voir Sana se balancer avec son futur mari et tout autour d’eux est de couleur jaune. De leurs vêtements à leurs décorations, tout le monde autour d’eux est jaune et justifie complètement le thème haldi.

Sur le front de travail, Sana a été vue pour la dernière fois dans Lockdown Ki Lovestory. En dehors de cela, elle a également été vue dans Divya Drishti.

Elle a également participé à Splitsvilla 8 de MTV India en 2015 où elle a terminé deuxième avec Utkarsh Gupta.