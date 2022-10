L’actrice de télévision Riya Bhattacharje de la renommée de Kabhi Kabhie Ittefaq Sey écrit une note d’adieu; les fans s’inquiètent [Check Post]

Kabhi Kabhie Ittefaq Sey actrice Riya Bhattacharje est assez célèbre dans le monde de la télé. Dernièrement, elle s’est rendue sur Instagram pour partager une note cryptée qui a inquiété ses fans. Elle a posté une image sereine d’un tableau et dans sa légende, elle a mentionné qu’elle s’effondrait pour être en voyage pour se retrouver. Elle a également dit au revoir à ses fans et leur a dit de ne pas la déranger.

Est-ce que Riya traverse quelque chose ? Est-elle mentalement bouleversée ou s’inquiète-t-elle de quelque chose ? Personne ne connaît les vrais détails liés à la même chose. La raison derrière cette note énigmatique n’est connue de personne, les fans concernés ont pris la section des commentaires pour demander à l’actrice si elle allait bien et quelle était la signification de la légende ?

Côté travail, l’actrice est surtout connue pour son rôle dans Kabhi Kabhie Ittefaq Sey. Elle a joué le rôle d’un personnage négatif mais malheureusement, le spectacle s’est terminé en sept mois. Parlant de la même chose, elle a en outre déclaré dans une interview avec ETimes que toute bonne chose dans la vie se termine et qu’il faut accepter la même chose et avancer dans la vie. Le voyage de son émission a été de courte durée, mais elle a adoré chaque partie de la même chose. Cela a été bouleversant pour elle et pour tout le monde et a été un choc pour elle.

Découvrez le poste de Riya Bhattacharje.

Elle a en outre ajouté qu’il y avait de nombreuses raisons pour qu’une émission cesse d’être diffusée. On ne peut blâmer personne pour la même chose. Elle est heureuse du fait qu’elle avait une bonne équipe avec qui elle pouvait travailler et faire en sorte que le spectacle se produise. Elle s’est bien liée avec ses co-stars et il y a eu des souvenirs incroyables qu’elle chérira toujours. Elle est reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de travailler avec ces stars qui sont devenues sa famille. Elle va manquer tout et tout de son feuilleton.