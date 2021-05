L’actrice de télévision Prachi Tehlan parle d’un incident horrible et dit qu’elle a été poursuivie par des hommes ivres à 2 heures du matin | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Prachi Tehlan, connue pour son rôle dans la série ‘Diya Aur Baati Hum’, a récemment partagé l’un des incidents les plus terrifiants de sa vie dans une interview avec un portail de divertissement.

Dans une conversation avec Zoom Digital, elle a raconté un incident où sa voiture a été suivie par un groupe de jeunes hommes indisciplinés. L’incident s’est produit alors qu’elle rentrait chez elle avec son mari présent dans la voiture.

C’était une épreuve horrible selon elle alors que les hommes leur lançaient des insultes verbales désagréables et les deux craignaient ce qu’ils feraient ensuite. Tehland était également soupçonné que les jeunes étaient ivres à cause de leur comportement.

L’actrice a décidé d’intenter une action en justice après la « chasse nocturne » et a déposé une plainte contre un commissariat de police voisin.

En développant davantage, elle a déclaré: « C’est effrayant qu’il n’y ait pas que des femmes ou des filles dans la voiture. C’était mon mari et ces gars-là ont eu le courage d’entrer dans notre propriété, la société. C’était extrêmement effrayant. Je pense, une punition très forte devrait être donné pour de tels crimes, afin que les gens réfléchissent avant de faire ces choses. Daru, sharab peekar aap road pe chalte hue logo ko pareshan nai kar sakte ho (Vous ne pouvez pas harceler les gens après avoir été saoul). ) nous aurions pu avoir un accident. Nous ne savons pas qui étaient ces gens ? Nous ne savions pas quelles armes ils avaient pour nous blesser ? Il était 2 heures du matin et nous venions d’une réunion de famille, pour soutenir notre place «

Il semble que l’incident se soit produit à Delhi alors qu’elle expliquait en outre qu’elle ne s’était jamais sentie en sécurité dans la ville.

« Delhi, je ne me suis jamais sentie en sécurité car je suis née et j’ai grandi à Delhi. Toute mon éducation a été de Delhi. C’est un endroit magnifique, mais en termes de sûreté, de sécurité et d’état d’esprit des hommes pour les femmes ; même si vous marchez dans la rue, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous avez ces regards et ces regards sales d’hommes autour. C’est quelque chose que j’ai vécu depuis mon plus jeune âge, à l’université. J’ai trouvé Mumbai beaucoup plus sûr et libre de travailler et de voyager . Sinon, c’est un endroit magnifique. Vous avez une nourriture délicieuse, de bons hivers, mais c’est un inconvénient majeur, qui m’a toujours empêché de tomber amoureuse de l’endroit », a-t-elle ajouté.

L’actrice a fait ses débuts d’actrice dans la série télévisée « Diya Aur Baati Hum », puis a joué dans le film pendjabi « Arjan ».