L’actrice de télévision nouvellement mariée Disha Parmar s’en prend aux trolls pour ne pas avoir porté de sindoor, dit « c’est mon choix » | Buzz News

New Delhi: L’actrice de télévision nouvellement mariée Disha Parmar s’est récemment retrouvée à la merci des trolls lorsque quelques-uns ont souligné qu’elle ne portait pas de sindoor. Dans son dernier tas de clics, beaucoup l’ont trollée pour ne pas porter de sindoor mais l’actrice l’a rendu et comment !

Disha Parmar a riposté aux trolls en écrivant : « Aussi à toutes les personnes qui pensent que c’est leur droit de salir mes commentaires avec de la négativité parce que je ne porte pas de sindoor… c’est mon choix ! Je le porte quand je veux le porter… ça va, mon mari va bien avec ça, ma famille est d’accord avec ça ! Pourquoi êtes-vous si déclenché ? »

Sindoor ou vermillon est élevé par les femmes mariées. Disha portait un sari en organza rose pop de Label Kanupriya.

Chanteur et concurrent Bigg Boss 14 Rahul Vaidya et l’actrice de télévision Disha Parmar s’est marié le 16 juillet 2021 au Grand Hyatt de Mumbai. Le duo a enfilé les tenues de mariage d’Abu Jani et Sandeep Khosla le jour J.

Rahul a avoué son amour à Disha dans l’émission de télé-réalité Bigg Boss 14, envoyant les fans dans le vertige.

Disha Parmar a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa.