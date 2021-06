New Delhi : l’actrice Mahika Sharma, qui a déjà travaillé dans des émissions populaires comme Ramayana et Tu Mere Agal Bagal Hai, a expliqué qu’elle était confrontée à des problèmes pour son amitié avec la star adulte Danny D. À l’occasion de la Journée internationale des travailleurs du sexe (2 juin), Mahika a révélé qu’elle faisait face à des défis, après que son amitié avec Danny D soit devenue virale.

« C’était une phase assez difficile de ma vie. Quand les gens ont supposé que je suis une travailleuse du sexe juste parce que je suis un ami de Danny D. Ils ont commencé à m’agresser et à me discriminer sans avoir vérifié les faits. Pour une société, c’est très facile de déshonorer une fille. Avec beaucoup d’événements dans ma vie, j’ai essayé de rester forte et de rassembler toute la douleur et les émotions pour comparer à quel point la vie misérable d’une travailleuse du sexe doit être vécue. Ensuite, j’ai pris position pour créer une certaine prise de conscience et le bien-être pour eux », a dit Mahika Sharma.

L’actrice connue pour avoir joué dans des émissions de télévision comme Ramayana et Tu Mere Agal Bagal Hai, dit qu’il est indispensable de les aider à quitter la profession et de les éduquer.

« Alors que la journée honore et reconnaît les conditions de travail exploitées des travailleuses du sexe. Parfois, les gens ne se comportent pas correctement avec les travailleuses du sexe et ils sont également confrontés à la violence. Par conséquent, il est important de sensibiliser à leur respect. Je souhaite mettre fin à la prostitution . Nous devons tous aider à les faire sortir de cette profession. Et maintenant, lorsque le porno est interdit dans notre pays. Il y a encore un certain nombre de films pour adultes qui sont sortis ici avec des artistes locaux sur différents réseaux numériques, ce qui est triste. Nous avons besoin faire quelque chose », a-t-elle ajouté.