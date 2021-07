L’actrice de télévision et de cinéma Shagufta Ali en difficulté financière reçoit l’aide de Rohit Shetty, l’équipe Dance Deewane 3 de Madhuri Dixit ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: La célèbre actrice de télévision et de cinéma Shagufta Ali s’est récemment confiée sur la crise financière et la lutte contre la maladie. Elle a également expliqué qu’en raison de l’absence de travail disponible, il était difficile de gérer ses propres dépenses médicales et celles de sa mère.

Peu de temps après l’annonce de cette nouvelle, le président de l’Association des réalisateurs de films et de télévision indiens (IFDDA), Ashoke Pandit, a confirmé que le cinéaste Rohit Shetty était venu à son aide et avait fait un « montant généreux ». Pandit a déclaré à Pinkvilla.com: «Quand j’ai découvert les problèmes financiers de Shagufta Ali, je l’ai contactée pour savoir comment nous pouvons l’aider. Après avoir compris son sort, j’ai parlé à Rohit Shetty qui a immédiatement accepté d’aider Shagufta ji. Il a fait un don généreux et nous lui en sommes très reconnaissants. Je tends la main à plus de personnes de l’industrie, et j’ai obtenu une bonne réponse jusqu’à présent. »

Shagufta Ali a également répondu et dit à Pinkvilla : « Cela a été fait immédiatement, et je suis très très obligé. Je lui suis si reconnaissant et si reconnaissant. Dieu le bénisse pour tout ce qu’il a fait pour moi. Il ne m’a jamais rencontré, nous ne nous sommes jamais retrouvés face à face, je ne lui ai jamais parlé au téléphone, et il a tout fait et a fait quelque chose comme ça. Je suis absolument reconnaissant. Le médecin est occupé, je vais donc prendre son rendez-vous la semaine prochaine et mon traitement va recommencer.

Pendant ce temps, dans l’émission de téléréalité Dance Deewane 3 de Madhuri Dixit, Shagufta Ali fera une apparition en tant qu’invité avec Rohit Shetty, Anil Kapoor, Farhan Akhtar et Mrunal Thakur. Dans la dernière promo de l’épisode, l’actrice chevronnée peut être vue en train de parler de ses difficultés financières et personnelles.

En entendant le calvaire de Shagufta Ali, l’un des juges Madhuri Dixit s’approche d’elle et la réconforte. Elle remet également un chèque de Rs 5 lakh de l’équipe Dance Deewane 3.