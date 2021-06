New Delhi : L’actrice de télévision populaire Divyanka Tripathi a une énorme base de fans. La production « Yeh Hai Mohabbatein » d’Ekta Kapoor par Balaji Telefilms a fait d’elle un nom bien connu. Plusieurs rapports qui circulent suggèrent que l’actrice s’est vu offrir le rôle de Dayaben dans la sitcom à succès ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’

Eh bien, selon un rapport de Koimoi.com, Divyanka Tripathi a rejeté plusieurs émissions de premier plan dans sa carrière comme Kya Hua Tera Vaada, Aaj Ki Housewife Hai…Sab Janti Hai, Punar Vivaah, Kuch Toh Log Kahenge et Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah entre autres.

Cependant, le portail de divertissement prétend que Divyanka s’est déjà vu offrir le rôle de Dayaben, qui a finalement été joué par Disha Vakani pendant des années. Divyanka a rejeté le rôle et Disha en a fait un moment mémorable. Cependant, qu’elle ait été approchée par les fabricants ou non n’a pas été confirmée.

L’absence de Dayaben de l’émission après la pause maternité de Disha Vakani a conduit à de nombreuses spéculations sur son retour et son remplacement, mais aucune déclaration officielle n’a encore été faite.

Divyanka Tripathi, originaire de Bhopal, a été reconnue avec son émission télévisée à succès « Banoo Main Teri Dulhann » en 2006. Après cela, ce qui a suivi a été un immense amour du public, des distinctions et des récompenses à gogo. Peu de gens savent que Divyanka Tripathi a remporté une médaille d’or au tir à la carabine.

Le 8 juillet 2016, Divyanka a épousé la co-star Vivek Dahiya et le leur était un mariage de rêve. Divyanka Tripathi et son mari Vivek Dahiya ont remporté le trophée tant convoité en 2017 et ont été déclarés vainqueurs de l’émission de téléréalité de danse en couple « Nach Baliye 8 ».