New Delhi: Samedi soir (27 juin), l’actrice de télévision Devoleena Bhattacharjee a surpris les fans avec une vidéo torride dans laquelle on la voyait faire étalage de ses nouvelles compétences en danse du ventre. Le clip de danse a laissé ses fans émerveillés, la traitant de « étourdissante » et de « diva dansante ». Dans la vidéo, elle a été vue portant un soutien-gorge de sport noir avec une jupe de danse du ventre avec des ornements chatoyants. L’actrice a balancé ses hanches d’un côté à l’autre et a montré aux fans les progrès qu’elle a réalisés dans son cours de danse du ventre.

Dans la légende du message, elle a écrit: « Pratiquez. Pratiquez. Pratiquez. Amoureuse de cette forme de danse. Je n’ai pas encore appris correctement à publier une danse complète. J’apprends toujours. Mais je suis sûre dès que j’aurai terminé mon cours partagera avec vous tous à coup sûr. Jusque-là, profitez-en. «

Regardez sa vidéo de danse du ventre:

Sur le plan personnel, l’actrice sort avec quelqu’un, cependant, elle s’est abstenue de révéler son identité dans le domaine public. Dans une précédente interview avec ETimes, elle avait expliqué pourquoi, elle avait déclaré: « Je ne suis pas encore prête à révéler le nom de mon partenaire. Il n’est pas non plus à l’aise de rendre son nom public car il n’appartient pas à l’industrie. Les gens vont commencer lui envoyer des demandes d’amis et le suivre sur les réseaux sociaux, ce que nous ne voulons pas à ce stade. Je préfère garder ma vie personnelle secrète. «

Devoleena Bhattacharjee est surtout connue pour son rôle de Gopi Modi dans l’émission télévisée « Saath Nibhaana Saathiya ». L’année dernière, elle était entrée dans Bigg Boss 14 en remplacement d’Eijaz Khan mais a été expulsée peu de temps après. Elle a également participé à Bigg Boss 13 en 2019.