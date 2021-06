L’actrice de télévision Devoleena Bhattacharjee explique pourquoi elle hésite à révéler le nom de son petit ami | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Devoleena Bhattacharjee a récemment expliqué pourquoi elle a gardé le nom de son petit ami secret dans une interview avec un grand quotidien.

Dans une conversation franche avec ETimes, Devoleena Bhattacharjee de Bigg Boss 14 a révélé que son beau n’était pas à l’aise avec le fait que son nom soit dans la sphère publique. Comme il n’appartient pas à l’industrie du divertissement, il n’est pas habitué à l’attention constante et au suivi des fans.

Elle a déclaré: « Je ne suis pas encore prête à révéler le nom de mon partenaire. Il n’est pas non plus à l’aise de rendre son nom public car il n’appartient pas à l’industrie. Les gens commenceront à lui envoyer des demandes d’amis et à le suivre sur les réseaux sociaux, ce dont nous ne voulons pas à ce stade. Je préfère garder ma vie personnelle secrète. »

Fait intéressant, elle a également révélé qu’elle espérait se marier avec son beau et affirme à ses fans qu’elle annoncera certainement son mariage quand il se produira.

« Oui, nous avions prévu de nous marier cette année, mais nous avons décidé de le reporter à l’année prochaine. Je veux que cette pandémie se termine, afin que je puisse planifier les choses plus loin. Actuellement, je suis heureux dans ma relation, mais on ne sait jamais quand les choses changent. Je veux prendre le temps de comprendre la vie et diverses situations. Même si mon partenaire est très compréhensif et solidaire, on ne sait jamais ce qui peut arriver à l’avenir. Je ne suis pas quelqu’un qui cache les choses. Une fois que je décide de me marier , je le ferai savoir à tout le monde », a-t-elle déclaré au quotidien.

Devoleena Bhattacharjee est surtout connue pour son rôle de Gopi Modi dans l’émission télévisée « Saath Nibhaana Saathiya ». L’année dernière, elle était entrée dans Bigg Boss 14 en remplacement d’Eijaz Khan mais a été expulsée peu de temps après. Elle a également participé à Bigg Boss 13 en 2019.