L’actrice de télévision Deepika Singh riposte aux trolls dans sa vidéo de danse au milieu du cyclone Tauktae, dit: «Je ne le regrette pas, j’ai été dérangée alors j’ai juste dansé» | Actualités télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision populaire Deepika Singh a récemment fait l’actualité pour sa vidéo de danse virale et ses photos prises au milieu des pluies torrides causées par le cyclone Tauktae. Elle a même posé avec un arbre tombé et les internautes ont été irrités par son acte «insensible». L’actrice a maintenant réagi à toute la controverse et dit que cela ne devait être qu’un « message positif ».

Dans une interview avec ETimes, Deepika Singh a répondu après avoir été massivement trollée en ligne. « Je n’ai vu aucun commentaire haineux sur mon message. 99 pour cent des commentaires que j’ai reçus sont positifs. Reste 1 pour cent de mauvais commentaires sont sur tous les messages, même sur mes messages de danse traditionnelle, je reçois des commentaires négatifs. Cet arbre est tombé sur ma voiture et il y a cinq ans, j’avais planté cet arbre devant ma maison. Il y a quatre à cinq jours, nous discutions de la beauté de cet arbre et le jour du cyclone, il est tombé. que cela ne bloque pas la route, la voiture n’a pas été beaucoup endommagée. Nous avions même appelé le responsable de cette zone du BMC pour le dégager mais en raison de fortes pluies, ils ont dit qu’ils viendraient plus tard. c’était très effrayant et mon cœur va à tous ceux qui sont touchés et mon seul objectif est de planter autant d’arbres que possible. Je n’arrêterai pas de répandre la positivité, et c’est pour mon bien-être et mon bonheur. Je ne le regrette pas mais, je demanderais certainement au public de ne pas sortir sous la pluie, cette zone est juste à l’extérieur de ma maison. sorti pendant 5 minutes. «

«Le hangar de ma maison tremblait à cause de la tempête et nous étions juste inquiets à ce sujet pendant tout le temps. Moi aussi, j’ai subi des pertes à cause du cyclone Tauktae, j’habite au rez-de-chaussée, des parties de ma maison ont été inondées. l’eau de pluie, mais je n’en ai pas publié de vidéos sur les réseaux sociaux car il y a déjà assez de négativité et de perturbations dans la vie des gens. Nous priions juste pour rester en sécurité et j’avais peur que ma salle de danse se brise. Imaginez, quelle peur nous avons dû disparaître à travers, j’ai aussi de petits enfants à la maison. Pour certaines raisons, j’étais dérangé et par conséquent, j’ai juste dansé mon cœur pendant quelques minutes, et je me sentais bien parce que cela fonctionne comme une thérapie pour moi. Tout est une question de perspective vers la situation et la vie. «

Deepika a fait ses débuts à la télévision avec Diya Aur Baati Hum dans le rôle de Sandhya Kothari en 2011. Elle a joué le rôle pendant 5 longues années et est devenue un nom connu. En 2018, elle a été vue dans une série Web intitulée The Real Soulmate.

Elle a été vue dans l’émission 2019 Kavach … Mahashivratri. Deepika s’est mariée avec le réalisateur de son émission inaugurale Rohit Raj Goyal le 2 mai 2014. Le duo a eu la chance d’avoir un petit garçon en mai 2017 et l’actrice a pris un bref congé sabbatique pendant cette période.