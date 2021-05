L’actrice de télévision Charu Asopa et son mari Rajeev vont accueillir leur premier enfant, la belle-soeur Sushmita Sen «excitée» | Actualités télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision populaire Charu Asopa et son mari Rajeev Sen sont tous prêts à accueillir leur premier enfant. Charu a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux avec un beau message sur le fait d’être « reconnaissante et reconnaissante ».

Dans une interview avec ETimes, Charu Asopa a parlé de sa grossesse, des réactions de sa famille et comment tout le monde est enthousiasmé par le nouveau paquet de joie. « Rajeev et moi avions planifié cela depuis un certain temps, mais vous savez que ces choses ne se produisent jamais selon votre planification. Quand nous avons abandonné, nous avons eu une surprise. J’ai appris cela au cours de ma quatrième semaine. J’avais le sentiment que je devais le faire. un test et quand j’ai fait le premier test, il s’est avéré négatif, mais le deuxième rapport s’est avéré positif. J’étais tellement habitué à faire des tests à ce moment-là que j’étais prêt à ce que cela soit négatif, mais j’ai soudainement eu cette surprise «C’est un nouveau chapitre de Rajeev et de ma vie. J’en suis à mon premier trimestre. Le bébé est prévu pour novembre», a-t-elle dit.

« Sushmita didi est tellement excitée. Elle continue de m’envoyer des notes vocales et les messages qu’elle envoie sont incroyables à entendre. Elle est très heureuse et n’attend que le bébé. Tout le monde est tellement excité, tellement heureux dans la famille. Que ce soit Rajeev, ma belle-mère, Sushmita didi ou mon côté de la famille. Il faudra attendre longtemps pour qu’il y ait un nouveau bébé dans la famille. Donc tout le monde est très heureux. J’ai reçu tellement de messages de félicitations de tout le monde depuis que j’ai annoncé la grossesse », a plaisanté Charu.

L’actrice de Mere Angne Mein est actuellement chez sa mère à Bikaner. «Je suis venu à Bikaner parce que ma belle-mère ne reste pas avec nous et qu’il n’y avait personne pour s’occuper de moi. Ici au moins, j’ai ma mère, ma sœur, mon frère et ma belle-sœur, tout le monde est pour prendre soin de moi. De plus, la situation à Mumbai n’était pas terrible. Rajeev est à Mumbai en ce moment. Nous avons nos animaux de compagnie là-bas, donc quelqu’un doit être là pour s’occuper d’eux. Je subis tellement de changements dans mon Je vis des changements émotionnels, mentaux, physiques et chaque jour, je suis témoin de quelque chose de nouveau », a-t-elle déclaré.

Rajeev, qui est le frère de l’actrice Sushmita Sen, et Charu, une actrice de télévision, se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie de mariage à Goa en juin 2019.