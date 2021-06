L’actrice de télévision Chahatt Khanna incapable de trouver du travail après être devenue mère, dit qu' »ils me jugent » | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision Chahatt Khanna s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer ses difficultés en tant que mère célibataire avec deux enfants et survivante de l’industrie du divertissement. L’actrice était sortie d’un mariage abusif avec son ex-mari Farhan Mirza et a depuis lors des difficultés financières.

Le 20 juin, elle a exprimé sa frustration face aux préjugés envers les mères et au fait que les gens supposent qu’elle pourrait ne pas avoir le même dévouement ou le même calibre qu’avant de devenir mère.

Elle a écrit dans le tweet: « La maternité est mal comprise. Je suis une mère célibataire et j’élève deux enfants avec peu d’aide et même peu d’argent, ils me jugent que je ne serai peut-être pas avec le même calibre que j’étais autrefois, mais la maternité vous obtient être 2x et parfois plus de ce que vous pouvez être. »

« Parce que vous travaillez pour vos enfants et leur avenir. Les offres de travail se sont taries mais je ne suis pas une personne inférieure ou un acteur. Je suis plus forte, plus en forme et meilleure dans chaque aspect. Apportez-le », a-t-elle ajouté.

Plus tôt, l’actrice de « Qubool Hai » avait parlé des mêmes problèmes dans une interview avec Hindustan Times. Voici ce qu’elle avait dit: « Je pensais aussi partager sur les réseaux sociaux que je suis de retour, à la recherche d’un travail d’actrice. Maintenant, les gens pensent qu’elle a beaucoup d’argent et qu’elle n’a pas besoin de travail. Ou ils pensent elle est occupée avec ses enfants. Donc, il y a toute cette perception que les gens ont de moi, ce qui n’est pas vrai. «

Chahatt a été vu dans le feuilleton quotidien populaire « Bade Achhe Lagte Hain », « Qubool Hai » entre autres.

Elle a également figuré dans quelques films de Bollywood tels que « Prassthanam » de Sanjay Dutt.