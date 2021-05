New Delhi: L’actrice de télévision populaire Asha Negi a pris son compte Instagram et a critiqué les célébrités pour leur « suraction » tout en se faisant vacciner au milieu du COVID-19. De nombreux fans et autres célébrités ont accepté son message.

Asha Negi a écrit: « A tous les acteurs qui téléchargent leurs vidéos de vaccination… yaar sensibilisation ke liye thik hai mais s’il vous plaît itni overacting mat kiya karo, bohot ennuying ho jaata hai »

Dans le même ordre d’idées, l’ancienne candidate de Bigg Boss 13 et actrice de télévision Arti Singh a récemment partagé un post de la sienne en train de se faire vacciner. Mais cela a monopolisé les feux de la rampe pour qu’elle se sentait effrayée en recevant le coup. Jetez un œil ici:

Arti Singh a été fortement critiquée pour sa vidéo dans laquelle les internautes lui ont demandé de ne pas faire de « sur-réaction » et ont laissé tomber plusieurs commentaires.

Plusieurs célébrités ont partagé leurs publications sur la campagne de vaccination et sur l’importance de se faire vacciner dans la lutte contre le nouveau coronavirus mortel.