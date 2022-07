L’actrice de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun Dutta rencontre la tribu Karen en Thaïlande, les photos deviennent virales

L’un des programmes télévisés les plus regardés, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est diffusé depuis plus de 13 ans. Le casting, qui comprend tous les interprètes, ainsi que l’intrigue contribuent également à maintenir l’intérêt du public. L’actrice Munmun Dutta, qui incarne Babita ji et est bien connue pour sa chimie avec Jethalal, alias Dilip Joshi, en fait partie. En plus de cela, nous observons parfois que les publications et les vidéos Instagram de Munmun deviennent populaires. L’actrice, qui aime voyager, voyage maintenant seule en Thaïlande et a mis à jour son Instagram avec des images époustouflantes.

Munmun profite au maximum de son voyage et a même la chance d’interagir avec la tribu Karen.

Partageant son expérience de visite du village de Long Neck Karen, l’actrice a écrit : “Il y a des années, quand j’ai lu à leur sujet ou que j’en ai vu dans divers documentaires, j’ai été intriguée. J’ai enfin eu l’occasion de rendre visite aux femmes de la tribu Karen ici, une communauté indigène trouvé dans la région frontalière entre la Thaïlande et la Birmanie. Leurs histoires sont fascinantes.





Dans un autre article, elle a écrit : “De la visite de l’un des temples les plus visités du pays, le Wat Phra That Doi Suthep, à la visite du village tribal de Long Neck Karen au serein lac Huay Tung Tao, bloquant ma journée avec autant d’endroits où visiter que possible en peu de temps.”







En 2004, Munmun fait ses débuts d’actrice dans l’émission télévisée Hum Sab Baraati. Elle a été choisie pour Holiday en 2006 après avoir reçu un rôle dans Mumbai Xpress de Kamal Hassan, son premier film, en 2005. Elle est apparue dans Dhunchak Enterprise en 2015. En 2008, elle a fait ses débuts d’actrice dans la série comique Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Babitaji, qui a joué par elle, est toujours adorée par le public.