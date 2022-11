L’actrice de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Ambika Ranjankar alias Komal Hathi semble méconnaissable sur une photo de retour

Ambika Ranjankar joue Komal Bhabhi alias Komal Hathi, l’épouse du Dr Hathi dans la populaire sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Bien que l’actrice ait pris du poids maintenant, elle était assez mince à l’époque de l’université et l’une de ses photos, dans laquelle l’actrice a l’air complètement méconnaissable, est à la mode sur les réseaux sociaux.

La photo est initialement partagée par Ambika sur son profil Instagram le 11 décembre 2020. L’actrice a légendé la photo, “Flashback, synonymes… hallucination, souvenir, mémoire, rappel, réminiscence, nostalgie, revivre. Pendant que j’étais à l’université… .mon collège Mithibai…Tant de souvenirs. Amusement, amis, compétitions intercollégiales, auditions, répétitions, noms des gagnants sur le panneau d’affichage, le célèbre haribhai ki coupant le chai, le vadapav, le pain sambhar. Je suis content que nous soyons tous toujours en contact et bien dans nos vies. Les Mithibaites peuvent-ils rugir un peu plus fort ?”.





Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah, abrégé en TMKOC, a vu plusieurs acteurs quitter la série au cours des deux dernières années, tels que Gurucharan Singh, Neha Mehta, Disha Vakani et même Shailesh Lodha, qui a joué le personnage principal de Taarak Mehta dans le Sony SAB. Afficher.

Pour les non-initiés, TMKOC est la sitcom quotidienne la plus ancienne de la télévision indienne et son énorme popularité continue d’augmenter à chaque épisode. Créée par Asit Kumarr Modi et produite par Neela Film Productions Private Limited, la sitcom en est actuellement à sa 15e année avec plus de 3 300 épisodes.

Situé dans la Gokuldham Society de Mumbai, il est basé sur la chronique hebdomadaire Duniya Ne Undha Chasma, écrite par le regretté chroniqueur, humoriste et dramaturge indien Taarak Mehta. Le succès de la série est souvent attribué à son lien étroit avec la société indienne qu’elle représente à travers son scénario et ses personnages.