L’actrice de “Star Trek” Nichelle Nichols est décédée à 89 ans

L’actrice de “Star Trek” Nichelle Nichols est décédée dimanche, selon un message partagé par son fils Kyle sur sa page Facebook officielle. Elle avait 89 ans.

“J’ai le regret de vous informer qu’une grande lumière au firmament ne brille plus pour nous comme elle le fait depuis tant d’années”, a-t-il écrit.

“La nuit dernière, ma mère, Nichelle Nichols, a succombé à des causes naturelles et est décédée. Sa lumière cependant, comme les anciennes galaxies que l’on voit maintenant pour la première fois, restera pour nous et les générations futures pour en profiter, apprendre et s’inspirer. .”

Nichols était connu pour avoir joué le lieutenant Nyota Uhura lors des trois saisons de l’émission originale, qui s’est déroulée de 1966 à 1969. Elle a également joué dans chacun des six films “Star Trek” de 1971 à 1991.

Kyle a ajouté dans le message: “La sienne était une vie bien vécue et en tant que tel un modèle pour nous tous. Moi et le reste de notre famille, apprécierions votre patience et votre indulgence alors que nous pleurons sa perte jusqu’à ce que nous puissions récupérer suffisamment pour parler davantage Ses services seront destinés aux membres de sa famille et aux plus proches de ses amis et nous demandons qu’elle et notre vie privée soient respectées.

Il a signé avec la signature “Star Trek”, “Live Long and Prosper”.

Elle a été récompensée pour avoir brisé les stéréotypes des actrices noires, le révérend Martin Luther King Jr. l’encourageant personnellement à rester dans la série. Elle l’a rencontré lors d’un rassemblement pour les droits civiques en 1967, à un moment où elle avait décidé de ne pas revenir pour la deuxième saison de l’émission.

Il a dit: “Vous ne pouvez pas faire ça”, se souvient Nichols. “Vous avez changé le visage de la télévision pour toujours, et par conséquent, vous avez changé l’esprit des gens”, a-t-elle déclaré.