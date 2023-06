L’actrice de Snowdrop Park Soo Ryun décède après une chute mortelle des escaliers

C’est en effet une nouvelle déchirante. L’actrice coréenne Park Soo Ryun est décédée à l’âge de 29 ans. Il semble qu’elle soit morte après être tombée dans un escalier. Les derniers rites de l’actrice ont eu lieu aujourd’hui, et il y aura une procession le 13 juin. Il semble qu’elle ait été immédiatement transportée à l’hôpital après la chute. Mais quand elle est arrivée, les médecins ont déclaré son cerveau en état de mort. La famille endeuillée a pris une décision courageuse pour honorer la mémoire de leur fille bien-aimée. Ils ont décidé de faire don de ses organes à ceux qui en ont besoin.

La mère de Park Soo Ryun a déclaré que le cerveau de sa fille était inconscient mais que le cœur battait toujours. Elle aurait déclaré : « Il doit y avoir quelqu’un qui a désespérément besoin [organs]. Comme sa mère et son père, nous pourrons vivre réconfortés [by the thought that her heart] est allé voir quelqu’un et le bat. » L’actrice a fait ses débuts dans le K-Drama en 2018 avec il tenore. Dans le passé, elle a joué dans de nombreux spectacles et comédies musicales comme Finding Kim Jong Wook, Passing Through Love, Siddhartha et The Day We Aimé.

La photo de Park Soo Ryun avec l’acteur principal de Snowdrop est devenue virale. Elle a écrit dans la légende, « Jung Hae In sunbaenim (senior), bien que mon rôle était très petit, merci d’être resté jusqu’à la toute fin (de nos scènes) et de prendre soin de chaque étudiant universitaire ! J’espère vous rencontrer sur un autre projet. »

Park Soo Ryun est le deuxième acteur de Snowdrop à mourir dans des circonstances tragiques. Elle est décédée subitement le 5 janvier 2022. Son agence n’a pas précisé la cause du décès. Elle avait joué l’une des élèves de Snowdrop.

Les derniers mois ont été très déprimants. Moon Bin, 25 ans, membre du groupe Astro, s’est suicidé dans son appartement de Séoul. La nouvelle a envoyé des ondes de choc partout.