L’actrice de SNL Chloe Troast déclare que quitter la saison 50 « n’était pas mon choix »

Le départ de Chloe Troast de Samedi soir en direct « Ce n’était pas mon choix », a déclaré le comédien à ses fans sur les réseaux sociaux mercredi.

« Salut tout le monde ! Je voulais vous faire savoir que je ne serai pas présent SNL la saison prochaine, » elle a écrit sur TikTok. « Ce n’était pas mon choix, j’aurais aimé être là pour être avec mes amis. C’était vraiment comme une deuxième maison. Merci à tous. Je vous aime tous. »

Troast a rejoint SNL en tant que vedette de la saison 49. Son départ intervient après une saison avec la série à sketches. NBC a annoncé ce changement mardi, en conjonction avec l’embauche de trois nouveaux acteurs vedettes pour la saison 50 : Ashley Padilla, Emil Wakim et Jane Wickline.

Punkie Johnson et Molly Kearney avaient déjà annoncé leur départ de la série au cours de l’été.

Pain grillé également partagé Elle a partagé la nouvelle sur Instagram, où elle a publié une déclaration plus longue. « J’aurais aimé retourner retrouver tous les amis incroyables que je me suis faits là-bas, je me sentais vraiment comme à la maison. Mais ce n’était pas prévu », a-t-elle écrit.

« Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu. En particulier tous ceux qui sont venus voir ma tournée cet été, qui ont porté des costumes de personnages et qui ont eu des choses merveilleuses à dire. Vous représentez tout pour moi. J’espère avoir pu répandre la joie et le rire, tout l’amour. »

Elle a signé le message : « En avant et vers le haut. »