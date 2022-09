L’actrice de Sita Ramam, Mrunal Thakur, s’ouvre sur le fait qu’elle a été ignorée par les cinéastes de Bollywood : “J’ai essayé de les convaincre…”

Mrunal Thakur est l’un des rares acteurs à avoir réussi une transition en douceur du petit écran au grand écran. Après avoir travaillé dans des émissions de télévision populaires comme Kumkum Bhagya, elle a fait ses débuts en hindi avec Love Sonia. Elle se prélasse actuellement du succès de ses débuts en télougou Sita Ramam aux côtés de Dulquer Salmaan. Elle a maintenant expliqué qu’elle avait été ignorée par les cinéastes de Bollywood et combien d’années se sont écoulées pour les convaincre qu’elle a le potentiel.

Avec Sita Ramam, Mrunal a gagné l’appréciation non seulement de l’industrie cinématographique du sud, mais aussi de ses fans dans d’autres régions du pays. Le drame de la période romantique acclamé par la critique a été déclaré un grand succès en tamoul, en télougou et en malayalam et a ensuite reçu une bonne ouverture dans la ceinture hindi également.

Submergée par la réponse du public, Mrunal a déclaré qu’elle n’avait jamais été présentée à une échelle aussi large. Quand on lui a demandé d’obtenir des opportunités similaires à Bollywood. a-t-elle déclaré à Hindustan Times : “Je n’ai pas eu une telle opportunité, je vais être très honnête. J’ai vraiment essayé de convaincre les cinéastes que j’ai le potentiel de faire mieux, mais je n’ai tout simplement pas eu les opportunités. J’ai J’ai été très content de tout ce que j’ai, mais maintenant c’est comme si je devais le demander “Monsieur, s’il vous plaît, koi achhi film hai toh de do na”.

Cependant, Mrunal a déclaré qu’il y avait quelques cinéastes de Bollywood qui avaient instillé la foi dans ses prouesses d’actrice. “Ils essaient de travailler dur sur moi, et moi aussi je veux travailler dur sur les personnages. Trop d’années ont passé la robe, juste pour les convaincre” oui, je le mérite “”, a-t-elle ajouté.

Il y a quelques jours, Kangana Ranaut avait fait d’immenses éloges à Mrunal pour sa performance dans Sita Ramam et avait remis son titre de reine à l’actrice. “Tous les acteurs se sont incroyablement bien comportés, mais ce qui m’a le plus marqué, c’est la performance de Mrunal Thakur. Des émotions contenues et une dignité rare dans son comportement. Aucune autre actrice n’aurait pu le représenter. Quel casting formidable. Vraiment une reine. Zindabad Thakur Saab, ici commence votre règne”, avait écrit Kangana sur Instagram.

Sur le plan du travail, Mrunal sera ensuite vue en train d’essayer le personnage principal de son prochain film Pooja Meri Jaan. Il met également en vedette Huma Qureshi, Vikram Singh Chauhan et Vijay Raaz.