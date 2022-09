L’actrice Mrunal Thakur, fraîchement sortie du succès critique et commercial retentissant de sa récente sortie Film télougou, Sita Ramam, sera vu démystifier certaines théories dépassées sur les femmes qui sortent dans la trentaine, leurs chances de tomber amoureuses et les pressions d’avoir un bébé à cet âge de la part de la société, de ceux qui sont proches de vous et de votre propre horloge biologique perçue. Toutes ces notions devraient être brisées par Mrunal Thakur lorsqu’elle apparaîtra dans le deuxième épisode à venir de la chaîne YouTube de Bumble, qui devrait sortir le 15 septembre 2022.

Mrunal Thakur révèle son homme idéal

Dans l’épisode, Mrunal Thakur partage ce qu’elle recherche chez un partenaire. “Je pense qu’il est important que mon partenaire comprenne d’où je viens, ce qui se passe dans ma tête et la profession dans laquelle nous exerçons. Il y a tellement d’insécurité autour de nous, donc tout ce dont j’ai besoin en ce moment, c’est une personne en sécurité assez pour embrasser cela. Il est très rare que vous trouviez ce genre de personnes. J’appelle cette énergie, ‘Vampire’ “, dit Mrunal.

Mrunal Thakur dévoile son projet d’avoir un bébé

S’exprimant sur le soutien de sa mère, Mrunal partage : “Il y a des moments où je sens que je veux avoir un bébé. Mais, ma mère a dit de manière surprenante que même si je veux congeler mes ovules ou être une mère célibataire, ça va. Et J’ai pensé, wow maman, c’est incroyable.” Quant à tomber amoureux, Mrunal ajoute : “Je ne veux pas tomber amoureux, je veux m’élever amoureux.”

Eh bien, il semble que Mrunal ne tombe certainement pas dans le piège des normes sociétales et nous souhaitons que toutes les jeunes femmes suivent son chemin.