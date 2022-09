L’actrice de Sirf Tum, Eisha Singh, parle de son parcours de la télévision à Bollywood ; dit: ‘C’est à cause du public’ [Watch Video]

Eisha Singh, qui a fait partie d’émissions comme Ishq Ka Rang Safed, Ek Tha Raja Ek Thi Rani, Ishq Subhan Allah et Sirf Tum, a fait ses débuts à Bollywood avec le film Middle Class Love. Le film est sorti le 16 septembre 2022, et récemment dans une interview, elle a expliqué à quel point l’industrie de la télévision et du cinéma est différente, et elle a également parlé de son parcours de la télévision à Bollywood. L’actrice a rendu hommage au public pour l’avoir inondée d’amour. Regardez la vidéo pour en savoir plus