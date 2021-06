L’actrice de Shikara Sadia Khateeb s’est jointe à « Raksha Bandhan » d’Akshay Kumar | Films Actualités

New Delhi : Sadia Khateeb de Shikara a rejoint le casting de la star d’Akshay Kumar « Raksha Bandhan ». L’actrice a impressionné beaucoup avec sa première performance dans le rôle de Shanti Dhar. L’actrice originaire du Jammu-et-Cachemire est très active sur ses réseaux sociaux et s’est créé une base de fans par sa performance.

Sadia Khateeb a récemment partagé une photo d’elle et du casting qui a l’air extrêmement mignonne sur son Instagram avec la légende disant « Suivant Celui-ci pour tous les frères et sœurs Rien de tel qu’un lien aussi spécial que cela. Préparez-vous à assister à une histoire aussi unique que ce lien. Le tournage de #Rakshabandhan a commencé ! ».

De plus, Akshay Kumar a tweeté à ce sujet et a déclaré que « En grandissant ma sœur, Alka était ma première amie. C’était l’amitié la plus facile. Le #RakshaBandhan de @aanandlrai est un dévouement envers elle et une célébration de ce lien spécial « Le premier jour du tournage aujourd’hui, besoin de votre amour et meilleurs voeux »

En grandissant ma sœur, Alka était ma première amie. C’était l’amitié la plus facile.@aanandlrai‘s #RakshaBandhan est une dédicace à elle et une célébration de ce lien spécial

Premier jour du tournage aujourd’hui, besoin de votre amour et meilleurs voeux @bhumipednekar #AlkaHiranandani pic.twitter.com/Oai4nMTDMU – Akshay Kumar (@akshaykumar) 21 juin 2021

Rakhsha Bandhan est présenté par Zee Studios en association avec Alka Hiranandani et Anand L Rai. Outre Sadia Khateeb, ce film est soutenu par Color Yellow Production en association avec Sahejmeen Kaur, Deepika Khanna et Smrithi Srikanth dans le rôle de la sœur d’Akshay Kumar.

Le film est écrit par Himanshu Sharma et Kanika Dhillon et réalisé par Aanand L Rai qui est connu pour ses films à succès comme « Zero », « Tanu Weds Manu », « Tanu Weds Manu Returns » et « Raanjhanaa ». Préparez-vous à assister à une histoire aussi unique que ce Bond.