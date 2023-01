L'actrice de Shaakuntalam, Samantha Ruth Prabhu, parle de son entraînement pendant la guérison de la myosite ; dit 'Faible mais...'

L’actrice populaire du sud de l’Inde, Samantha Ruth Prabhu, semble se remettre de sa maladie auto-immune, la myosite. La magnifique diva qui est une maniaque du fitness a été témoin d’une phase difficile de sa vie après la révélation de sa maladie. Le 8 janvier, l’entraîneur de fitness de l’actrice, Junaid Shaikh, a publié des histoires sur Instagram et a partagé une bonne photo de The Family Man Saison 2 alors qu’il décrivait la journée d’entraînement de Samantha. Il a écrit, écrit : ‘Quand je dis que c’est un jour de repos Sam ! (sic).’ Samantha a rapidement répondu à son histoire et a écrit : “Aujourd’hui était une bonne journée… faible mais forte @junaid.shaikh88 (sic).”

Samantha a récemment été aperçue à l’aéroport de Mumbai alors qu’elle faisait sa première apparition publique au milieu de la guérison de la myosite. Les fans étaient heureux de voir Samantha se rétablir et attendent avec impatience de la voir répandre de la magie sur les grands écrans.

Jetez un œil à l’histoire Insta de Samantha Ruth Prabhu –

Sur le plan du travail, Samantha Ruth Prabhu a été vue pour la dernière fois dans Yashoda du réalisateur Hari et Harish sorti sur Amazon Prime Video et sera ensuite vue dans Shaakuntalam de Gunasekhar. Le film sortira le 17 février et est basé sur la pièce populaire Shakuntala, écrite par Kalidasa. Samantha sera également vue dans Kushi de Vijay Deverakonda et a Citadel avec Varun Dhawan dans son chat.