L’actrice de Shaakuntalam, Samantha Ruth Prabhu, parle de devenir forte mentalement alors qu’elle s’entraîne comme une bête dans le gymnase [Watch Video]

Samatha Ruth Prabhu donne toujours des objectifs de fitness majeurs à ses fans en les gardant inspirés pour rester forts. L’acteur qui a été diagnostiqué avec une maladie auto-immune rare appelée myosite a récemment partagé une vidéo d’entraînement. Elle a été vulnérable et s’est ouverte sur la lutte qu’elle a traversée. Elle a même donné une réponse forte à ceux qui l’ont traquée en la qualifiant de faible après avoir fait face à des batailles de santé.

Samantha continue de se motiver grâce à ses publications Instagram partageant ses pommes de terre de gym et sa vidéo. Aujourd’hui, l’actrice a pris sa poignée Instagram et a partagé une vidéo de la salle de gym où elle est vue en train d’effectuer des tractions rigoureuses. Les fans l’ont appréciée et félicitée pour son dévouement et sa détermination à rebondir en bonne santé et en forme après avoir subi une myosite.

Découvrez la vidéo d’entraînement de Samantha Ruth Prabhu

Partageant la vidéo qu’elle a sous-titrée, ce n’est pas fini tant que la grosse dame ne chante pas. Elle a remercié le groupe de musique Gravity pour l’inspiration. Elle a même utilisé la chanson du musicien Jalaluddin dans la vidéo. L’actrice a en outre déclaré qu’elle était sur le régime le plus strict possible en fait le régime auto-immun. Elle suit le régime après avoir été atteinte d’une maladie auto-immune. Samantha dit que le régime lui a appris que la force n’est pas ce que vous mangez… c’est votre façon de penser. Dans le message, elle a également mentionné Junaid Shaikh qui est son entraîneur.

Sur le plan professionnel, Samantha Ruth Prabhu a été vue pour la dernière fois dans le thriller d’action Telugu Yashoda. Ensuite dans le pipeline, elle a un prochain film intitulé Shaakuntalam. C’est un drame mythologique basé sur l’histoire d’amour du roi Dushyantha et de Shakuntala qui était la fille du sage Vishwamitra et de la nymphe Menaka. Le film est réalisé par Gunasekhar et sortira le 17 février en quatre langues – hindi, tamoul, malayalam et kannada.