L’actrice de Shaakuntalam Samantha Ruth Prabhu offre des prières au temple Palani Murugan; Gravir 600 marches pieds nus

Samantha Ruth Prabhu se prépare pour la sortie de son prochain film intitulé Shaakuntalam. L’actrice a visité le célèbre temple Palani Murugan du Tamil Nadu. Des photos et des vidéos ont été partagées par ses pages de fans sur les réseaux sociaux. Pour chercher des bénédictions, elle a gravi 600 marches pieds nus au milieu du traitement de la myosite.

Samantha a allumé du camphre à chaque marche alors qu’elle montait 600 marches pour terminer le rituel. On la voit vêtue d’un simple salwar kameez blanc associé à une dupatta grise. Elle a été rejointe par le réalisateur Prem Kumar avec qui elle a travaillé dans le film Telugu Jaanu. Les pages de fans de Samantha Ruth Prabhu ont publié des photos et des vidéos de sa visite au temple Palani. Bientôt ces images sont devenues virales et l’actrice s’y voit accompagnée de son équipe.

Alors qu’elle suit un traitement contre la myosite et se prépare à la libération de Shaakuntalam, elle a offert des prières au temple Palani. Le temple Palani Murugan ou le temple Arulmigu Dhandayuthapani Swamy est la troisième des six demeures de Murugan. C’est un endroit divin situé dans les collines de la ville de Palani au Tamil Nadu. C’est l’un des lieux religieux les plus importants en Inde pour adorer Lord Murugan.

Dernièrement, en 2022, Samantha Ruth Prabhu a été diagnostiquée avec une maladie auto-immune appelée myosite. Elle s’est ouverte sur les défis et les difficultés de lutter contre la maladie. Elle a fait un retour en combattant la maladie avec un régime de remise en forme rigoureux et en suivant un régime alimentaire strict et sain. Elle a tenu ses fans informés grâce à ses publications et ses histoires sur les réseaux sociaux.

En attendant, elle attend avec impatience la sortie de Shaakuntalam qui est reportée au 14 avril. Auparavant, le film devait sortir sur grand écran le 17 février 2023. Il s’agit d’un drame mythologique basé sur l’histoire d’amour du roi Dushyantha et de Shakuntala. Dirigé par Gunasekhar, le film devrait sortir dans les salles le 14 avril 2023. Il sortira en quatre langues – hindi, tamoul, malayalam et kannada.